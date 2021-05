Cus Jonico, comincia l’avventura playoff: diretta tv e streaming

Una domenica storica per il basket tarantino. Domani, infatti, il Cus Jonico Taranto giocherà gara 1 dei quarti di finale playoff, valevoli per il salto in Serie A2. Un evento, importante per il movimento maschile jonico, tutto da seguire.

A causa dei protocolli covid, saranno in pochi a trovare posto sulle tribune del Palafiom di Taranto. Ma da casa sarà possibile comunque seguire la gara. Cus Jonico Taranto – Pallacanestro Goldengas Senigallia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre). Palla a due alle ore 18 (porte chiuse). Per i fuorisede, la diretta streaming (in via eccezionale gratuita) sul circuito di Lnp Pass.