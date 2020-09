Cus Jonico, il capitano è Stanic

Sarà Nicolas Stanic il capitano del CJ Basket Taranto che ai avvicina a grandi passi all’esordio ufficiale della stagione 2020/21, il prossimo 11 ottobre nel primo turno del girone di Supercoppa di serie B, in casa contro Matera (foto Stanic di Aurelio Castellaneta).



La scelta è stata presa da coach Olive di concerto con la società e lo staff tecnico rossoblu ed è stata comunicata a tutta la squadra, oltre al diretto interessato, che ha accettato di buon grado riconoscendo nel play italoargentino i galloni del punto di riferimento, per esperienza e carisma.





“Una scelta logica e condivisa da tutti – ha spiegato coach Olive – Nicolas è un giocatore importante, abituato a guidare le squadre, ad essere leader del proprio gruppo. Può essere un allenatore in campo per questa squadra”.

Nicolas Manuel Stanic playmaker italo-argentino classe 1984 è un giocatore di grande esperienza che ha calcato in lungo e in largo i parquet di basket di tutta Italia sempre ad alto livello tra serie B e A2 collezionando tantissimi attestati di stima. Per lui non sarà la prima volta da capitano, ruolo di cui è stato investito già qualche anno fa a Roseto, in A2.

“Me lo ha proposto il coach nei primi giorni di preparazione – racconta il diretto interessato Nicolas Stanic – ho accettato, per me è un motivo di orgoglio, di felicità e di responsabilità soprattutto. Essere capitano però non è sinonimo di leadership come fosse un ruolo assegnato, bisogna dimostrarlo in campo e in allenamento meritandoti il rispetto e la considerazione e l’ammirazione dei propri compagni. Questo è un gruppo di bravi ragazzi e bravissimi giocatori ed è per me un onore esserne capitano”.