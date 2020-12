Cus Jonico, regalati il poker

Un regalo sotto l’albero per sè e per i tifosi: 48 ore prima di natale, il Cus Jonico Basket Taranto scende nuovamente sul parquet del Palafiom (domani 23) per recuperare la prima giornata del campionato di serie B girone D2.

I rossoblu proveranno a calare il poker di vittorie dopo i successi su Nardò, Molfetta e Ruvo di Puglia. “Dal 1’ al 40’ abbiamo dimostrato solidità mentale e qualità del gioco. Siamo stati in vantaggio in doppia cifra, senza mai rischiare – ha commentato coach Olive – un grazie a Matrone che non era al meglio ma ha stretto i denti dimostrando l’attaccamento alla maglia. E sono contento per il rientro di Tato Bruno che ci ha dato grande contributo”. Quindi, il capitano e quei canestri “che hanno chiuso la partita. C’è ancora da migliorare qualcosa – aggiunge Davide Olive – in alcuni momenti della partita, quando fermiamo troppo la palla non riusciamo a trovare canestri. Qui però viene in supporto la buona attitudine difensiva”.





L’EPC Action Now Monopoli, come detto in incipit, è stata ripescata dopo la rinuncia di Matera. Nei primi due turni giocati, per la squadra di coach Millina ha perso contro Catanzaro e Reggio Calabria. Al Palafiom domani arriveranno l’ex Cus Jonico, Vanni Laquintana, quindi Paparella, Annese, Bruno e Botteghi solo per citare il quintetto.

In Tv e in Radio

Diretta Tv su Antenna Sud 85 (canale 85 del digitale terrestre), in diretta radiofonica sulle frequenze 96.5fm di Radio Cittadella mentre tutti i fuorisede potranno seguire il match sul portale Lnp Pass, servizio in abbonamento. Palla a due domani 23 dicembre alle ore 19 al PalaFiom (a porte chiuse). Arbitrano il match Pierluigi Marzo di Lecce e Matteo Rodi di Brindisi.