Cus Jonico Taranto, giro di boa col vento in poppa: all’orizzonte seconda fase e Coppa Italia

Primo posto nel girone, qualificazione alla seconda fase del campionato di B e finale ad otto della Coppa Italia. Il Cus Jonico Taranto ha battuto ieri sera al Palafiom il Bisceglie e vira alla boa con il vento in poppa e un tesoretto di 26 punti (su 28 possibili) da cui ripartire (la foto di copertina di Aurelio Castellaneta è stata diffusa dall’Ufficio stampa del Cus).

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ieri sera, anche se con grande fatica alla fine di una partita nervosa e combattuta.





Il CJ Basket Taranto cancella così lo scivolone di Reggio Calabria e torna prontamente al successo. Finisce 59-47 al Palafiom contro l’Alpha Pharma Bisceglie la gara che chiude alla grande la prima fase della squadra rossoblu che coglie la vittoria numero 13 su 14 partite. Tra due settimane avrà inizio la seconda fase con un tesoretto iniziale di 26 punti. Contro i Lions, ieri sera, decisivo capitan Stanic autore di 24 punti e trascinatore come al solito dei compagni, da Matrone in doppia doppia (12pti+10r) ai vari Duranti, Morici e Bruno messi a dura prova da Bisceglie in partita fino alla fine grazie ai cm di Seck (10 pti+20r), Caceres e compagnia.

Dopo tre tempi nervosi, con pessime percentuali su entrambi i fronti e gioco bruttino agli occhi degli eteti ma quanto basta vissuto per gli amanti delle difese copro a corpo, nel quarto periodo sale in cattedra Stanic. Il play mette ordine e palloni dentro, la differenza prende forma. Poi finalmente Duranti si sblocca dalla lunga distanza, è la tripla del +6. Arriva il time out di coach Marinelli che però non frena Tato Bruno che sigla il +8 massimo vantaggio. Bisceglie resta aggrappata alla partita con i primi canestri, due in fila, dell’ex Sirakov, anzi la tripla di Galantino riapre del tutto i giochi, 45-44 CJ a 5 minuti dalla fine. Matrone per Stanic e Morici per Matrone: Taranto balla sulle punte sotto le plance e riallunga, lo stesso Morici si mette in proprio e chiude un gioco da tre punti per il +7 a due minuti dalla fine. Bisceglie si rifugia nell’ultimo time out ma spara a salve le ultime chance di riaprire la partita, non così invece il CJ che chiude la partita con il solito monumentale Stanic con tanto di tripla come punto esclamativo e stoppata di Duranti a Seck.

Ora una domenica di sosta e poi il 14 marzo si comincia la seconda fase e sarà subito scontro al vertice tra le due prime della classe, Real Sebastiani Rieti-CJ Basket Taranto.

SERIE B GIRONE D2 – 14^ giornata



Frata Nardò-EPC Action Now Monopoli 83-66

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 74-67

CJ Basket Taranto-Alpha Pharma Bisceglie 59-47

Pall. Pavimaro Molfetta-Mastria Sport Academy Catanzaro 84-69





CLASSIFICA FINALE PRIMA FASE

CJ Basket Taranto 26

Frata Nardò 20

Alpha Pharma Bisceglie 18

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 16

Pall. Pavimaro Molfetta 12

Viola Reggio Calabria 8

Mastria Sport A. Catanzaro 6

Action Now Monopoli 6



Qualificata alla Final Eight Coppa Italia Serie B: CJ Basket Taranto

CLASSIFICA GIRONE D1:

Real Sebastiani Rieti 26

Virtus Arechi Salerno 16

BPC Virtus Cassino 14

LUISS Roma 12

Geko PSA Sant’Antimo 12

Meta Formia 12

Virtus Pozzuoli 8

Scandone Avellino* 4

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione, Roma e Sant’Antino una gara in meno



Le squadre al primo posto degli otto gironi al termine della prima fase (Moncada Energy Group Agrigento, Bakery Piacenza, UEB Gesteco Cividale, Ristopro Fabriano, Real Sebastiani Rieti e CJ Basket Taranto) si sono qualificate alla Final Eight Coppa Italia Serie B, in programma tra il 2 ed il 4 aprile. Rimangono da definire le prime classificate dei gironi A1 e A2, che vedono alcuni recuperi in programma.

Quarti di finale di Coppa Italia Serie B del 2 aprile:

1^ girone A1-Real Sebastiani Rieti (1^ girone D1)

UEB Gesteco Cividale (1^ girone C1)-Moncada Energy Group Agrigento (1^ girone B1),

1^ girone A2-CJ Basket Taranto (1^ girone D2)

Ristopro Fabriano (1^ girone C2)-Bakery Piacenza (1^ girone B2).

La gara di ieri sera

CJ BASKET TARANTO – ALPHA PHARMA BISCEGLIE 59-47

CJ Basket Taranto: Nicolas Manuel Stanic 24 (9/14, 1/2), Ferdinando Matrone 12 (4/8, 0/0), Bruno Duranti 8 (2/5, 1/5), Nicolas Morici 7 (3/10, 0/2), Santiago Bruno 5 (0/3, 1/4), Riccardo Agbortabi 2 (1/1, 0/0), Alessandro Azzaro 1 (0/3, 0/4), Milos Divac 0 (0/0, 0/0), Nicola Longobardi 0 (0/0, 0/1), Marco Manisi 0 (0/0, 0/0), Andrea Pellecchia 0 (0/0, 0/0), Luca Cianci 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Alpha Pharma Bisceglie: Fadilou Seck 10 (4/8, 0/0), Juan Manuel Caceres 9 (2/4, 1/1), Fabio Galantino 6 (1/1, 1/3), Donato Vitale 5 (1/6, 1/3), Georgi Sirakov 5 (2/5, 0/3), Andrea Chiriatti 5 (0/0, 0/4), Matteo Santucci 4 (2/4, 0/4), Vincenzo Taddeo 3 (0/2, 1/1), Edoardo Maresca 0 (0/1, 0/4), Samuele Misino 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Arbitri: Paolo Sordi di Casalmorano (CR) e Matteo Lucotti di Binasco (MI). Parziali: 11-8, 11-9, 14-18, 23-12; STAT TA Tiri liberi: 12 / 21 – Rimbalzi: 42 9 + 33 (Ferdinando Matrone 10) – Assist: 16 (Nicolas manuel Stanic, Nicolas Morici 5). STAT BI Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 39 6 + 33 (Fadilou Seck 20) – Assist: 10 (Juan manuel Caceres 3).