Cus Jonico Taranto padrone del girone

Cinque su cinque. Il CJ Basket Taranto inizia il 2021 con una vittoria, è la quinta su 5 gare: rossoblu in testa alla classifica da dominatori del girone.



Netta e perentoria nel punteggio, 107-77, sul parquet della Mastria Sport Academy Catanzaro (quinta giornata del girone D2 di serie B) la gara di ieri sera non è mai stata in discussione. Soltanto nel secondo quarto i padroni di casa hanno impensierito Taranto.

M. CATANZARO – CJ TARANTO 77-107





Parziali: 18-31, 28-27, 18-27, 13-22

Mastria Sport Academy Catanzaro: Pasquale Battaglia 20 (4/7, 4/4), Francesco Morciano 15 (3/6, 2/4), Marco Cucco 11 (4/4, 1/5), Gioele Moretti 11 (2/3, 2/5), Roman Tchintcharauli 7 (2/3, 0/0), Gabriele Petronella 6 (3/5, 0/2), Jovan Miljanic 5 (1/5, 1/1), Denys Shvets 2 (1/2, 0/1), Matteo Mastria 0 (0/0, 0/2), Domenico Antonio Brugnano 0 (0/1, 0/1), Marco Mastria 0 (0/0, 0/0). All: Formato.

STAT CZ – Tiri liberi: 7 / 13 – Rimbalzi: 24 8 + 16 (Roman Tchintcharauli 5) – Assist: 14 (Marco Cucco 4)

CJ Basket Taranto: Nicolas Morici 23 (8/8, 1/3), Alessandro Azzaro 22 (6/10, 1/1), Nicolas Manuel Stanic 16 (3/4, 3/6), Bruno Duranti 16 (4/6, 2/2), Santiago Bruno 9 (0/0, 3/4), Riccardo Agbortabi 6 (3/5, 0/0), Marco Manisi 6 (0/0, 2/4), Andrea Pellecchia 4 (2/2, 0/0), Simone Fiusco 3 (1/2, 0/1), Nicola Longobardi 2 (0/0, 0/2), Ferdinando Matrone 0 (0/0, 0/0). All: Olive.

STAT TA – Tiri liberi: 17 / 23 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Nicolas Morici, Nicolas manuel Stanic 6) – Assist: 16 (Nicolas manuel Stanic 8)

Arbitri: Alberto Rizzi di Trissino (VI) e Gianmaria Bortolotto di Castello di Godego (TV).