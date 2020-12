Da oggi tutta l’Italia in zona rossa, le regole da rispettare e le sanzioni

L’Italia da oggi è tutta rossa (il decreto e le slide). Si tenta di contenere il contagio che non è calato a dicembre come forse ci si aspettava. O si sperava. Da oggi e sino a domenica 27 dicembre sarà possibile circolare con autocertificazione.

Chiudono negozi, bar e ristoranti. Possibile la consegna la domicilio o l’asporto sino alle 22, orario in cui scatta per tutti il “cosiddetto “coprifuoco”. Restano aperti supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole e altri negozi che vendono beni ritenuti di prima necessità.





Regole e le deroghe

Da oggi e fino a domenica prossima possibile muoversi – tra le 5 e le 22 – una sola volta al giorno dalla propria abitazione, muniti di autocertificazione e massimo in due (minori di 14 anni e perosne non autosufficienti sono eslcusi da questo contaggio) per andare a trovare amici e parenti. È possibile uscire da casa anche per partecipare alla Messa, “nella chiesa più vicina alla propria abitazione” si raccomanda la Cei.

Spostamenti tra Regioni

Sono possibili solo per motivi di necessità, lavoro e ricongiungimenti familiari. Non sono quindi consentiti per turismo o per raggiungere l’eventuale seconda casa. Consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione.

Chi torna dall’estero

deve sottoporsi alla quarantena. Chi è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da Gran Bretagna e Irlanda del Nord è obbligato – anche se asintomatico – a contattare la Asl e sottoporsi a tampone. Chi atterra da oggi deve sottoporsi al tampone in partenza e all’arrivo.

Sanzioni

In caso di violazione delle regole sugli spostamenti, multa da 400 a 1.000 euro, un terzo di maggiorazione in caso di violanzione mediante un veicolo.