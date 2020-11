Da Taranto a Parigi, il sound raffinato di “Fanelly”. A marzo il primo album

Da Taranto a Parigi, folgorata sulla via del pentagramma. Quella di Anna Fanelli è la storia di una professionista, laureata in economia, che dal mondo del business è approdata alla musica per passione. Un colpo di fulmine al termine di un concerto che ha dato il “la” a studi e collaborazioni con musicisti professionisti.

Un percorso di maturazione che ha avuto varie tappe. La prima, lo scorso anno, con la pubblicazione di “Superhero”, monologo introspettivo di un supereroe in cerca di se stesso. Oggi il cammino prosegue con l’uscita, su tutte le piattaforme digitali, di “It’s gonna make a little difference”, singolo che preannuncia il primo album di Fanelly, “Metro Stories” che uscirà a marzo 2021.





Il brano, scritto in seguito agli attentati di Parigi del 2015, evoca, attraverso un registro folk-jazz, l’atmosfera di smarrimento che regnava nella capitale francese in quel periodo. Avvenimenti che cambiano per sempre il nostro quotidiano narrati da Fanelly con fraseggio breve ed efficace (in inglese) ed un sound raffinato ed accattivante. “It’s gonna make a little difference” é stato registrato tra Francia e Italia (presso lo Studio Gaudio a Taranto e lo studio Sweet Basement à Pantin), e vede la partecipazione di musicisti della nuova scena jazz parigina e pugliese: la contrabassista Sélène Saint-Aimé, il chitarrista Matthieu Barjolin, il batterista di Ceglie Messapica Davide Chiarelli, il tarantino Andrea Cianca alla chitarra solista.

Fanelly vive e lavora a Parigi, ma mantiene un rapporto molto stretto con Taranto e la Puglia. La sua cifra artistica è quella di un cantautorato senza frontiere con un universo musicale originale e sensibile, colorato di influenze folk, pop, jazz, world, “It’s gonna make a little difference” è disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming (Spotify, Apple Music, Deezer, Youtube). Altre info su www.fanellymusic.com