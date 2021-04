Dal 3 luglio parte il Brindisi-Milano con Volotea

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi l’avvio di un nuovo collegamento in partenza da Brindisi alla volta di Milano Linate.

La nuova rotta, già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà sabato 3 luglio. Quattro le frequenze settimanali previste: ogni martedì, giovedì, sabato e domenica.





Il vettore ha riconfermato, infine, il suo portfolio voli da e per Brindisi per la Summer 21. Con la nuova rotta per Milano Linate, salgono a 3 le rotte disponibili presso lo scalo. Confermati a Bari 22 collegamenti, 17 internazionali e 5 domestici.

Volotea informa che tutti i voli acquistati prima della fine di maggio possono essere modificati (senza sostenere la tassa per il cambio volo fino a 7 giorni prima della partenza), con voli con partenza fino al 30 settembre.

Inoltre, è attiva una copertura Covid-19: i passeggeri risultati positivi a un test PCR, potranno richiedere il rimborso completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri inclusi nella stessa prenotazione, fino a 14 giorni prima del volo.