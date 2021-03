Dalla Sicilia maratona letteraria online, 30 libri in 30 giorni

Al via “30 libri in 30 giorni” la manifestazione promossa da BCsicilia, associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

“L’iniziativa prevede – spiega una nota stampa – la presentazione, per trenta giorni consecutivi, di altrettanti volumi. La rassegna si svolgerà dal 23 di marzo al 22 di aprile 2021. Nonostante sia stata pensata per essere svolta in presenza, a ragione del persistere della condizione pandemica, gli incontri si terranno on line”.





Gli organizzatori spiegano che “i trenta libri presentati sintetizzano le varie esperienze editoriali con particolare attenzione al patrimonio culturale e ambientale siciliano”.

Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con istituzioni pubbliche o private e con le case editrici: Maurfix Editore, Giambra Editori, Angelo Mazzotta, Edizioni Arianna, Officina di Studi Medievali, Laurus Rabuffo Editore, Medinova, Prova d’Autore, Avatar Editore.

“La manifestazione si tiene – prosegue il comunicato stampa – per scelta, nei 30 giorni antecedenti al 23 aprile, data che l’Unesco ha dedicato alla Giornata mondiale del Libro e del diritto d’Autore. La data ricorda il giorno in cui sono morti nell’anno 1616 tre grandi scrittori di fama mondiale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega”.

“Il libro scandisce ancora i tempi della cultura. L’obiettivo dell’iniziativa – afferma Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia – è quello di sottolineare come le opere letterarie sono un formidabile strumento di informazione, apprendimento, conoscenza, svago”.

Per info: [email protected] – Tel. 346.8241076 – Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia. Di seguito luoghi, date, titoli e gli autori dei volumi che verranno presentati:

Palermo – Martedì 23 marzo

1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia

di Alfonso Lo Cascio

Palermo – Mercoledì 24 Marzo

Aleardo Terzi, un protagonista del Liberty

a cura di Anna Maria Ruta

Taormina – Giovedì 25 Marzo

Città e Periferia, Metamorfosi architettonica e urbanistica

di Cesare Capitti

Castellammare del Golfo – Venerdì 26 Marzo

Trapani, la città e il territorio dalla Preistoria alla tarda antichità

a cura di Luigi Biondo e Antonino Filippi

Alia

Amata Sophia

di Giuseppe Muscato

Bagheria – Sabato 27 Marzo

Campanili siciliani

di Giuseppina Sciortino

Castelvetrano – Domenica 28 Marzo

Sulle rotte di Sebastiano

di M. Laura Crescimanno

Messina – Lunedì 29 Marzo

Tu non sai quanto è ingiusto questo paese

di Pino Aprile

Montemaggiore Belsito

La devozione di Turi

di Antonino Cicero

Palazzolo Acreide – Martedì 30 Marzo

Taula matri. La cucina nelle terre del Verga

di Luigi Lombardo

Campofelice di Roccella

Di catastrofi ne sono maestra

di Giorgia Butera

Bolognetta – Mercoledì 31 Marzo

Tutti dicono Spartenza

a cura di Santo Lombino

Ciminna – Martedì 6 Aprile

Camera del lavoro

di Salvatore Ribaudo

Sciara – Mercoledì 7 Aprile

Un autunno particolare

di Davide Panzarella

Campofiorito – Giovedì 8 Aprile

La terra degli Dei

di Sara Favarò

Militello Val di Catania – Venerdì 9 Aprile

Il primo presepe in maiolica in Sicilia

di Nicola Garrasi

Santa lucia del Mela – Sabato 10 Aprile

Carlo Santacolomba un vescovo illuminato

di Salvatore Bella

Cefalù – Domenica 11 Aprile

Il Moscone e altri racconti

di Teresa Triscari

Geraci Siculo – Lunedì 12 Aprile

L’ultimo muro d’Europa. Cipro, disputa al centro del Mediterraneo

di Giovanni Vazzana

Termini Imerese – Martedì 13 Aprile

Tracce di Cristianesimo

a cura di Simone Billeci

Augusta – Mercoledì 14 Aprile

Fischia immersione! Vita quotidiana a bordo dei sommergibili classe Toti

di Marco Mascellani e Maurizio Licciardello

Isola delle Femmine – Giovedì 15 Aprile

Le fortificazioni della città di Palermo dall’antichità ai giorni nostri

di Alessandro Bellomo

Acireale – Venerdì 16 Aprile

L’albatro

di Simona Lo Iacono

Santa Flavia – Sabato 17 Aprile

Tre minuti a mezzanotte

di Maria Mezzatesta

Misilmeri – Domenica 18 Aprile

Il futuro delle città. Memoria, Identità, Bellezza, Nuovo umanesimo

a cura di Cesare Capitti e Alfonso Lo Cascio

Catania – Lunedì 19 Aprile

Miracoli al fronte. Ex voto della grande guerra nella provincia di Catania

a cura di Benedetto Caruso e Maria Teresa Di Blasi

Mussomeli – Martedì 20 Aprile

Gli Argodoro

di Jim Tatatano

Avola – Mercoledì 21 Aprile

Il Marchesato di Avola nel Cinquecento

di Francesca Gringeri Pantano

Montelepre – Giovedì 22 Aprile

Momò e il pianeta dei bambini

di Vanessa Leone