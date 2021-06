Daniele Silvestri al Cinzella Festival 2021

Un nuovo nome si aggiunge al cartellone del Cinzella Festival 2021. Si tratta di Daniele Silvestri, cantautore molto apprezzato dal pubblico tarantino (ha preso parte anche al concertone dell’1 maggio Libero e pensante, ndr). Il concerto è in programma il 15 agosto e sarà preceduto dall’esibizione di Folcast.

Anche quest’anno il Cinzella Festival si svolgerà nello splendido scenario delle Cave di Fantiano, a Grottaglie (Taranto) dal 10 al 15 agosto. La rassegna di musica e cinema è organizzata dall’associazione Afo6 in collaborazione Apulia Film Commission, Radar concerti, Astarte. Direttore artistico è il noto attore tarantino Michele Riondino.





Il programma del prossimo Cinzella si annuncia particolarmente ricco e interessante. Ecco i nomi finora annunciati: il 12 agosto Melancholia; il 13 agosto La Femme e la Rappresentante di lista; il 14 agosto Tricky e Almamegretta; 15 agosto Daniele Silvestri e Folcast. Purtroppo è saltato l’annunciato concerto degli Idles. La data, ha spiegato Radar concerti, è stata posticipata al 2022 causa emergenza covid.

Al netto di questo inconveniente non dovuto agli organizzatori, ma frutto del periodo di pandemia che viviamo, Cinzella si conferma come uno degli appuntamenti musicali e culturali più interessanti del panorama nazionale.

La cifra stilistica di Daniele Silvestri coniuga la ricerca di una nuova canzone d’autore con il riscontro del grande pubblico, mescolando talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile. Tantissimi i riconoscimenti ricevuti (Premio Tenco, David di Donatello, Recanati, Amnesty Italia, Grinzane-Cavour, Carosone per citarne alcuni)

Folcast, romano, classe 1992, Folcast è un cantautore cresciuto in una famiglia di musicisti. Inizia a suonare da autodidatta pianoforte, basso e batteria, per scegliere poi come compagna di vita la chitarra. Fonda il suo progetto artistico nel 2015, creando una miscela tra vari generi: funk, R&B, soul, blues, pop e rock, con accenni al rap.