Davide, da Ginosa allo Zecchino d’Oro: domani diretta Rai

Davide Martiello, 6 anni di Ginosa, canta “Discopizza dj” (guarda) e domani si esibirà allo Zecchino d’Oro su Rai 1. Si recupra dunque l’appuntamento dello scorso dicembre, di fatto rinviato causa covid.

L’appuntamento è per le 17.20 (sino alle 20) su Rai1: Carlo Conti condurrà dagli studi dell’Antoniano di Bologna. Mara Venier dagli studi di “Domenica In”, a Roma. In gara 16 piccoli solisti, accompagnati dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. In giuria Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’Avena ed Eleonora Daniele e dieci bambini.