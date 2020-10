Diventa ‘pedonale’ anche il tratto finale di via D’Aquino

La Giunta comunale tarantina ha istituito un’isola pedonale anche nel tratto di via D’Aquino compreso tra corso Due Mari e via Regina Margherita.



Si tratta di un’ampliamento dell’Area Pedonale Urbana nel Borgo, valida tutti i giorni dell’anno (salvo eccezionali disposizioni).

La decisione, spiegano dal Comune, ‘scaturisce da una valutazione del traffico veicolare e dalla volontà di ridisegnare, lì dove possibile, gli spazi pubblici in favore della mobilità dolce’.