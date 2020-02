“Dobbiamo essere tutti felici e contenti”, così spartivano gli appalti della MM

“Dobbiamo fare in modo che tutti siano felici e contenti”. Così si esprimeva uno dei dodici indagati finiti agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta su presunti appalti pilotati nel sistema della Marina Militare a Taranto. Lo stralcio di conversazione è finito nell’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari Benedetto Ruberto su richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Carbone.

Secondo gli inquirenti l’apparente slancio di “equità” manifestato da uno degli imprenditori coinvolti (durante un incontro intercettato dagli investigatori), in realtà nascondeva un’altra motivazione. L’organizzazione della quale avrebbero fatto parte otto imprenditori, due ufficiali della MM e due impiegati civili della Difesa (vedi tutti i nomi), era ben attenta affinchè la ripartizione degli appalti fosse “rigorosa e puntuale”. Gli importi dei bandi di gara indetti dalla Marina Militare presso gli Enti della sede di Taranto venivano “equamente divisi tra gli associati” spiegano i magistrati per “evitare malumori tra i sodali o, addirittura, eventuali dilazioni ad organi amministrativi o di polizia”.





Un’altra circostanza su cui si soffermano gli investigatori riguarda i rapporti intercorsi tra alcune imprese coinvolte nell’inchiesta e realtà economiche operanti nell’ambito delle “fatture per operazioni inesistenti” (Foi). La circostanza è stata accertata dalla Guardia di finanza di Taranto che ha condotto le indagini analizzando le banche dati in dotazione.

La registrazione in contabilità di fatture fittizie, con relativo pagamento, ha un duplice scopo. Quello più ovvio è costituito dal risparmio d’imposta. Ma ce n’è un altro, non secondario. Le fatture fittizie spesso vengono utilizzate per costituire “fondi neri da utilizzare per pagamenti indiretti o altre utilità a pubblici ufficiali, al fine di ottenere agevolazioni in caso di partecipazione a gare per l’affidamento di appalti pubblici”. Va precisato, comunque, che i rapporti con soggetti economici segnalati per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, risalgono ad anni antecedenti quelli oggetto dell’inchiesta che ha portato agli arresti del 20 febbraio scorso.