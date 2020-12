Donna minaccia il suicidio e di far esplodere 4 bombole di gas. Salvata dalla Polizia

Momenti di tensione la notte scorsa a Manduria, in provincia di Taranto. Il Commissariato ha ricevuto una telefonata secondo cui una donna barricata in casa, minacciava il suicidio e di far esplodere alcune bombole di gas.

Gli agenti si sono recati subito sul posto. In corrispondenza dell’abitazione segnalata, hanno trovato in strada numerose suppellettili che la donna, in stato di alterazione psico-fisica, aveva lanciato dal balcone.





I poliziotti, quindi, hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118.

Con grande cautela, inoltre, hanno avviato una paziente opera di mediazione con la donna. Il dialogo è avvenuto dapprima via citofono ed è poi proseguito davanti alla porta d’ingresso dell’appartamento.

La donna alternava momenti di lucidità a scatti d’ira. Più volte ha minacciato di far esplodere l’appartamento. Approfittando di un attimo di

distrazione della donna, gli agenti sono entrati in casa.

All’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno trovato 4 bombole di gas, messe subito in sicurezza dai Vigili del Fuoco. La donna, invece, è stata subito soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Moscati di Taranto.