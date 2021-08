Due live in Italia per la tarantina Fanelly che presenta “Metro Stories”

Dopo aver emozionato il pubblico del Sunset Sunside, tempio del jazz a Parigi, la cantautrice tarantina Fanelly presenterà per la prima volta il suo primo album METRO STORIES in Italia, con due date esclusive, in Puglia e Basilicata, in versione intimista.

La prima data è l’8 Agosto all’Argo Jazz Festival, nella suggestiva cornice del Porto degli Argonauti a Marina di Pisticci, in Basilicata. Il 10 Agosto in Puglia, all’Aia di San Giorgio, a Vignacastrisi (Lecce), nell’ambito della rassegna « Prima che si fa notte.





Metro Stories è uscito a marzo di quest’anno. Il titolo trae spunto dal fatto che la musicista e mamma tarantina si é ispirata ai passeggeri intravisti lungo i suoi tragitti nella metro di Parigi, città in cui vive da anni. Da qui sono nati testi sensibili nei quali ha immaginato le loro attese, le delusioni, i sogni.

“La metro mi ha sempre intrigata, con il suo perpetuo movimento di vite, compagne di viaggio per qualche istante”, dice Anna fanelli, in arte Fanelly. Tarantina, economista di formazione, si trasferisce per lavoro a Parigi, dove scopre la passione per la musica, in seguito ad un concerto al Casino de Paris. L’indomani compra la sua prima chitarra ed inizia a prendere lezioni di musica. “Da allora non mi sono più fermata”.

8 Agosto: Argo Jazz Festival, Porto degli Argonauti a Marina di Pisticci, (Matera) Info : 080 769633 – 10 Agosto : Aia di San Giorgio, a Vignacastrisi (Lecce) info : 329 9852006 oppure 3273162432.