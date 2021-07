Due Mari WineFest, quattro serate d’agosto…

Due Mari WineFest, l’evento enogastronomico tarantino giunto alla VII Edizione, cambia solo per quest’anno format e lo fa unendo alcuni dei punti forti di Taranto: “buon vino, alta cucina e una location unica” evidenziano gli organizzatori.

Nella Villa Peripato, dal 19 al 22 agosto prossimi, la serie di appuntamenti condotti da chef e accompagnati da una selezione dei migliori vini delle cantine pugliesi Due Mari WineFest “Il Bistrot”, summer edition, è stato presentato ieri dagli organizzatori Stefania Ressa, Andrea Romandini, Fabio Romandini e dal vicesindaco e assessore alla Cultura e Sport Fabiano Marti. Duecento le persone che per quattro serate, dal 19 al 22 agosto, in quattro aree ben definite, sedute al tavolo, potranno gustare prodotti enogastronomici di qualità. Il tutto sarà guidato dal personale Ais – Delegazione Taranto (Associazione italiana sommelier) che condurrà i commensali in un viaggio appassionato tra terra e mare in cui vini pugliesi saranno il file rouge. “I produttori avranno la possibilità di raccontare la storia della loro azienda e sarà ricreata, inoltre, un’enoteca mobile per consentire ai partecipanti di acquistare i prodotti in degustazione. Infine, ciascuna area del bistrot ospiterà ogni sera talenti locali con lo scopo di sostenere gli artisti e le loro musiche, che rappresentano da sempre per Due Mari WineFest un collante fortissimo”. (foto di copertina Due Mari WineFest 2021 – immagine diffusa dall’ufficio stampa dell’evento).





Calendario musicale del “Due Mari WineFest – Il Bistrot”

Giovedì 19 agosto: Banana’s RepubliQ

Venerdì 20 agosto: SuperNova Trio Acustico

Sabato 21 agosto: CLUB FIGARO feat. Marika Tisei

Domenica 22 agosto: Abaníco Acoustic Duo

“Tutto il materiale utilizzato durante le cene sarà ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente. Due Mari WineFest “Il Bistrot” è organizzato in collaborazione con il Comune di Taranto. Per informazioni e prenotazioni: [email protected]“