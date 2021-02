Due tarantini campioni italiani di vela categoria O’Pen Skif

Sono due tarantini i campioni italiani di vela categoria O’Pen Skiff. Alessandro Guernieri (categoria under 17) classe 2005, piazzatosi al primo posto dopo 12 gare consecutive.

Giorgio Salvemini (categoria under 13) classe 2008 medaglia d’oro. Giorgio ha stracciato i suoi avversari posizionandosi cinque volte al primo posto nelle 11 gare consecutive disputatesi nella rada di Mar Grande a Taranto.





PENSANDO AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO

I due Campioni italiani sono entrambi federati Circolo Velico Ondabuena e confermano il grande potenziale della città che nel 2026 ospiterà i Giochi del Mediterraneo.

“Si tratta di un risultato importante”, spiega Gianfranco Muolo, coach dei due campioni e referente del Circolo velico tarantino. “Pone in evidenza il buon vivaio di atleti che Taranto è in grado di mettere in campo in competizioni nazionali e internazionali”.

“Sforniamo campioni in tutti i circoli velici della Puglia e quindi siamo pronti a dare il nostro contributo”, ha detto Alberto La Tegola, presidente del comitato VIII Zona Puglia della Federazione Italiana Vela.

Nella classifica finale della Coppa Campioni buoni piazzamenti anche per gli atleti siciliani (Luigi Veniero e Alice Caronna cat. under 13 rispettivamente per il CV Palermo e CV Sicilia).

Federico Quaranta, campione italiano uscente per il circolo velico Ondabuena, si è piazzato al secondo posto. Terza classificata, Sara Murru della lega Nazionale Italiana del Sulcis, entrambi per la categoria under 17.

Incoraggianti anche i risultati della quota rosa del Circolo Velico Ondabuena. Anita Magurano (sesta nella categoria under 17) e Martina Pulito (settimana nella categoria under 13). Le regate si sono svolte partendo dalla sezione velica della Marina Militare Italiana.

Un ringraziamento speciale gli organizzatori del circolo velico Ondabuena lo hanno rivolto a tutte le compagini societarie giunte da tutta Italia, al Comitato di regata e agli sponsor Obiettivo Mare è Norma.