E’ morta Raffaella Carrà

Una notizia che ha sconvolto l’Italia. E’ morta Raffa, la Carrà. Icona della tv degli ultimi 50 anni, cantante, ballerina, attrice, presentatrice. Talento e professionalità che hanno attraversato, contribuendone attivamente all’evoluzione, il costume italiano. I varietà del sabato sera degli Anni Settanta sono un pezzo della cultura popolare italiana. E lei ne è stata una stella

Raiplay dedica uno speciale a Raffaella Carrà (home page): guarda.





Fu la prima ad andare in onda in diretta al mattino, con Pronto Raffaella.. per non dimenticare alcuni momenti storici della tv italiana, dal provocatorio tuca tuca alle carrambate che hanno cambiato la logica autoriale della televisione. L’annuncio della sua morte è stato dato da Sergio Japino, compagno di sempre. In pochi sapevano della sua malattia. Aveva 78 anni.