Si è spento un volto notissimo della TV anni Ottanta-Novanta…

Aveva 81 anni il giornalista sportivo Gianfranco De Laurentiis, conduttore di programmi che hanno fatto la storia della televisione come Eurogol, Domenica Sprint, Dribbling e La Domenica Sportiva.





Ha iniziato la sua carriera come giornalista professionista per il Corriere della Sera, all’inizio degli anni Settanta, per poi trovare la consacrazione nella Rai tra i commentatori sportivi di punta.