E’ morto Sandro Petrone, la Rai piange un altro cronista di razza. Amava profondamente Taranto

«Mia madre è tarantina, per cui fin da bambino ho vissuto tanto qui. Venivo mandato a Taranto a giugno e “ritirato” a settembre, insomma, prendevo il meglio di questa città, che ho sempre ritenuto costruttiva. I tarantini sono persone serie, forse per il rapporto con la Marina Militare. E poi a Taranto ho iniziato a fare il giornalista nel Quotidiano. Insomma, ho vissuto la Taranto pre Italsider». Così alla Gazzetta del Mezzogiorno, in un’intervista del 2 agosto 2018 (qui)

Amava profondamente Taranto, Sandro Petrone. Nato a Napoli, dopo gli inizi nelle testate locali di Puglia e Campania, cresce giornalisticamente a Roma. Petrone da ragazzo è vissuto anche tra i due mari e spesso vi tornava, soprattutto d’estate. La Rai piange un altro cronista di razza, dopo la scomparsa di Franco Lauro.





Oggi ha perso la battaglia contro il cancro. Dopo una lunga carriera di cronista era approdato alla conduzione del Tg2 dove ha lavorato sino al 2012. E’ stato anche un buon musicista, della scuola partenopea Anni Settanta. Aveva compiuto 66 anni lo scorso febbraio scorso. (biografia)