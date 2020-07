Ecco Antonella, l’outsider… al suo terzo singolo

E’ sugli store digitali da cinque giorni il nuovo lavoro di Antonella Sgobio, cantautrice tarantina.

“Outsider” è il suo terzo singolo, pubblicato dalla DMB Management di Rory di Benedetto. Dopo “Waterproof” e “Stella”, la Sgobio lancia dunque “Outsider” e spiega come nel titolo vi sia il suo “modo di essere, uno status dettato dalla mia incurabile positività che non sempre trova un giusto riscontro – sostiene – mi sento fuori dagli schemi perché sogno, perché sono sincera, perché ci metto l’anima… Ma tutto questo oggi sembra essere del tutto fuori moda”.





(ascolta https://www.youtube.com/watch?v=ExAboePplSY)

L’essere outsider, secondo la cantautrice, “in una relazione ti porta sempre a non ricevere mai tutto quello che dai, anzi alle volte è quasi inversamente proporzionale. Ma questa sono io – prosegue Antonella Sgobio – e non riesco a cambiare. Un testo molto intimo e profondo si unisce ad un sound moderno e ballabile, figlio di un connubio tra dance e reggaeton, curato da Giorgio Parisi. È un brano che è nato in quarantena su un beat che aveva pubblicato Paolo Muscolino, producer del team della mia etichetta discografica e fonico dell’Orange studio che segue i miei mastering. La mia idea melodica – aggiunge Antonella – e il testo erano molto interessanti, allora il mio arrangiatore Giorgio mi ha subito messo su un beat che potesse rispecchiare il mood di “Outsider”. Dopo averla fatta ascoltare al mio editore Rory Di Benedetto, abbiamo deciso che sarebbe stato il terzo singolo con la sua etichetta DMB Management” chiude la cantautrice tarantina.