Ecodidattica, evento on line il 20 aprile: come partecipare

Per il prossimo 20 aprile, dalle ore 16 in poi, è programmata un’iniziativa di condivisione per la Rete Ecodidattica dal titolo: “Ecodidattica: Padlet nel Padlet”.



‘L’evento è pubblico e ha lo scopo di far conoscere la Rete Ecodidattica a chiunque sia interessato – si legge nel comunicato – Ecodidattica è un progetto che mira a condividere conoscenze e competenze relative alla sostenibilità ambientale.





Ogni scuola della Rete Ecodidattica potrà presentare il proprio Padlet con la bacheca digitale delle attività svolte e da svolgere. I vari Padlet sono linkati nel Padlet globale della Rete Ecodidattica (raggiungibile tramite www.ecodidattica.it).



L’iniziativa mira a condividere e pubblicizzare in videoconferenza le attività che ogni scuola della rete ha realizzato o ha previsto di realizzare. Diretta streaming su Youtube, l’accesso avviene dal sito www.ecodidattica.it Ogni scuola può promuovere l’evento fra i propri docenti e studenti in modo che possano seguire l’evento su Youtube. ‘Sono invitati i genitori, i giornalisti e i cittadini interessati’ scrivono gli organizzatori.

Da Youtube chiunque potrà porre domande scrivendo nella chat. La videoconferenza è interattiva per i referenti della rete che potranno intervenire e relazionare, anche con alcuni studenti.

Ulteriori eventuali istruzioni saranno disponibili dalle ore 20 del giorno 19 aprile.

Sarà un importante momento di conoscenza reciproca per noi, di condivisione e di rafforzamento dei legami che ci uniscono in rete per collaborare. Sarà anche un evento per far conoscere all’esterno la rete Ecodidattica, di cui il Righi di Taranto, della dirigente Jole De Marco, è capofila (prof Alessandro Marescotti referente).

Come collegarsi