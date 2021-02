Ecolibri, Plasticaqquà e Giorgioforever fanno squadra: ecco l’iniziativa

“Durante l’ultimo anno, impossibilitati a mettere in atto molti dei progetti che avevamo in cantiere, ci siamo a lungo interrogati su cosa avremmo potuto fare per renderci utili in un momento difficile per molti. Una volta individuate alcune aree di possibile intervento in base alle nostre peculiarità e possibilità – spiegano da Plasticaqquà- è nata in collaborazione con l’associazione Giorgioforever, l’iniziativa “Ecolibri”.



Mettere in circolo cultura regalando la compagnia di un buon libro, è uno degli scopi, così come dare “risalto a quei commercianti che, in anticipo rispetto ad obblighi di legge, hanno adottato nelle loro attività una serie di accorgimenti volti alla salvaguardia dell’ambiente”. Giorgioforever e Plasticaqqua hanno così “selezionato alcuni imprenditori e realizzato dei video in cui gli stessi raccontano il loro impegno quotidiano nei confronti dell’ambiente. In più – spiegano – abbiamo donato loro alcune decine di libri da mettere a disposizione di clienti e visitatori. Ognuna di queste attività entrerà a far parte di un circuito di book crossing che speriamo copra tutta la città di Taranto e non solo”.

Chiunque potrà recarsi in una di queste attività e prendere un libro o lasciarne uno alimentando lo scambio culturale. “Siamo certi che i nostri seguaci sapranno ricompensare le attività che promuoveremo divenendo loro clienti, occasionali o affezionati, anche per le scelte etiche e responsabili messe in campo. Come insegna il green marketing, i consumatori sono sempre più propensi a preferire attività attente alle questioni ambientali. Proviamo a vedere se funziona anche nella nostra città? – si chiedono gli organizzatori dell’iniziativa – ognuno di noi può fare moltissimo. Ogni giorno. Anche scegliere cosa comprare e dove può essere fondamentale. Se vi piace questa idea e siete curiosi di sapere dove abbiamo dislocato libri che saranno a vostra disposizione – è l’appello alla cittadinanza tarantina – non vi resta che attendere qualche giorno e seguire i canali social di Plasticaqquà Taranto e Giorgioforever! Se hai un’attività ed hai, ad esempio, eliminato la plastica monouso sostituendola con materiali meno impattanti, installato depuratori per acqua potabile o pannelli solari o hai introdotto altri accorgimenti in favore dell’ambiente, contattaci al 3388524409 o invia una e-mail a [email protected]“.