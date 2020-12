“EcoMangiamo”, evento online sul consumo eco-consapevole

Con l’evento online “EcoMangiamo” continua il progetto “We Can”. L’iniziativa promuove la figura del consumatore volontario e intende incentivare il consumo critico e responsabile.

I cittadini, infatti, devono essere informati su come le scelte di acquisto quotidiane possano avere un notevole impatto ambientale.





Questa consapevolezza farà di loro dei consumatori volontari, in grado di acquistare e consumare beni a impatto zero. Importante, anche, orientare i propri consumi verso prodotti e realtà fortemente impegnate sui temi della solidarietà, dell’ecologia e della democrazia economica.

L’evento on online sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Beni Comuni – Lavoro Agricolo Sociale, dalle 18.00 alle 19.15 di mercoledì 23 dicembre; per informazioni: 377/3570479 – [email protected]

L’incontro sarà aperto da Francesco Riondino, presidente CSV Taranto. I lavori saranno moderati da Maria Teresa Marangi, referente “We Can”. Sono previsti gli interventi di Carmen Valente su “Consumo critico e portafoglio”, Marika Massaro su “Dieta mediterranea: componenti alimentari e sociali”, Orazio Motolese su “L’importanza del Microbiota”, Emilia Blasi su “Agricoltura organica e rigenerativa” e Nunzia Di Giacomo su “Il Rito dei Santi”.

il progetto “We Can” è realizzato da una rete di associazioni del territorio jonico: AS.BE.CO. – Associazione Beni Comuni, Vivi La Natura ed Asset Network; il progetto è realizzato con la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato di Taranto nell’ambito dell’invito Idee di rete per… promuovere il volontariato.