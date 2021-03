El Blanco, con Montecarlo ostentazione e realtà messe a nudo col rap

El Blanco, astro nascente del rap italiano, annovera nel curriculum importanti collaborazioni: “Ancora Fame, No Problem e Spine” con il rapper Vacca, “Un altro passo” con Daniele Vit, “Perfetti Sconosciuti, Q.c.v.e., Il solo a saperlo, Morto per vivere” con la producer Rossella Essence.

Si è esibito, tra gliu altri luoghi, al Peter Pan di Riccione, al Villa delle Rose, nel Byblos di Misano Adriatico, nel Florida di Brescia. Tra le tracce più fortunate, “All in” e “Tsunami” , in collaborazione con dj Flash eWhite Skorpion, e “Rien ne Va Plus” insieme agli artisti Rewind e La Zeta, fino ad arrivare all’ultimo singolo, Montecarlo che, per dirla con El Blanco, “è ispirato alla città della lussuria in cui cerco di mettere in risalto la differenza tra l’ostentazione e la realtà, cercando, appunto, di far capire che è meglio coltivare rapporti sinceri e non quelli fatti di interessi materiali. Racconta la differenza tra la vita vissuta da artista, che risulta di facciata, ma non racconta chi é l’Alessandro invece è attento ai dettagli”.





Questo singolo è una possibile anteprima dell’album del quale ancora non trapelano indiscrezioni riguardo collaborazioni e data di uscita.

Link video https://youtu.be/l9ew_JdQ1bA