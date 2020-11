Elezioni 2021, prime mosse nei Comuni ionici. Ecco Grottaglie, per esempio…

L’anno prossimo si voterà in nove Comuni ionici per eleggere sindaco e Consigli comunali. Quattro paesi si eprimeranno con il sistema del doppio turno: Ginosa, Grottaglie, Massafra e San Giorgio Jonico. Altri cinque con il turno unico: Avetrana, Fragagnano, Monteparano, Statte e Torricella.

E’ già tempo, di conseguenza, di incontri programmatici, perlustrazioni sociali, confronti, documenti. Da una parte si tenta il consolidamento degli uscenti, la proposizione di una fase nuova e di slancio in continuità, dall’altra si prova a costruire alternative robuste, valide, trasversali. A Grottaglie, uno dei centri più importanti della provincia di Taranto – dove Leonardo e Arlotta sono soltanto due dei temi nodali del futuro a medio e lungo termine – partiti e movimenti sono già in moto. Il Pd, ad esempio, ha già reso nota l’intenzione di voler ricompattare il centrosinistra, mettendo “da parte i personalismi”, proposito di unità che la federazione provinciale del partito (in un documento) ha allargato a tutti i nove Comuni interessati dal voto.





E’ di ieri, intanto, la notizia della nascita di un fronte che si preannuncia trasversale e che dunque apre a tutti, partiti compresi. Su iniziativa di Gigi De Filippis, nasce Obiettivo GROTTAGLIE. “Un contenitore sociopolitico – spiega il promotore – vogliamo ridisegnare il nostro futuro partendo da un’attenta analisi degli ultimi dieci anni vissuti nel nostro paese”. Muovendo da posizioni critiche verso l’attuale Amministrazione, Obiettivo GROTTAGLIE ritiene che il paese delle ceramiche “vivacchia mentre si spegne. Un paese che ha perso quota a livello provinciale e regionale. Grottaglie era un faro, adesso è uno dei tanti punti luce. Grottaglie è intermittente, preludio di un destino: lo spegnimento. Raccogliamo dunque tutte le energie civiche, culturali e professionali. È tempo di dare un contributo per chi ha studiato, lavora e produce ogni giorno. OBIETTIVO GROTTAGLIE ha come unica cifra il bene comune. Serve un contenitore – sostiene De Filippis – che accolga senza gli inutili affanni delle liturgie partitiche tutti colori abbiano a cuore il futuro reale della nostra comunità. Ciascuno con la propria identità, senza mai rinnegare passato, storia, provenienza, appartenenza, idee. Per affrontare questo viaggio lungo e affascinante, per certi versi anche coraggioso, serve il bagaglio di TUTTI. Cittadini, professionisti, imprenditori, comitati, gruppi d’interesse, associazioni, partiti, movimenti… siamo tutti un valore aggiunto reciproco, pronti a lavorare per tracciare una NUOVA ROTTA” sostengono i promotori in un lungo documento. Il confronto è aperto. A Grottaglie come in tutti i paesi in cui si voterà nel 2021.