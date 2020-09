Elezioni Puglia, tutti i numeri collegio per collegio. Ecco i papabili consiglieri

(i dati ufficiali) Emiliano batte nettamente Fitto a Bari, nella Bat, e vince a Foggia e nel leccese. Fitto prevale nel brindisino, resiste bene in provincia di Taranto ma perde nettamente nel capoluogo (provincia, città).

La vittoria del presidente uscente è comunque schiacciante, va oltre le previsioni della vigilia quando invece si prevedeva un testa a testa. Mancano pochi seggi per l’ufficialità, si stanno intanto contando le preferenze.





Mentre scriviamo Donato Pentassuglia (PD) viaggia con 9.710 voti, poco Renato Perrini con 9.503 (Fratelli d’Italia). Seguono Lopane (Con Emiliano) con 6.356 voti, Borraccino (Senso Civico) con 5.982 voti, Conserva (Lega) con 4.841 voti, Bitetti (Italia in Comune) con 4.323, Mazzarano (PD) con 4.219, Maiorano (Fratelli d’Italia) con 3.883, Di Gregorio (PD) con 3.765), Stellato (Popolari con Emiliano) con 3.644, De Palma (Forza Italia) con 3.531, Lonoce (PD) con 2.509, Musillo (Popolari con Emiliano) con 2.435, Galante (M5S) con 2.191.

C’è poi una seconda fila di papabili che spinge alle spalle a suon di preferenze, nel centrodestra a Taranto potrebbe infatti scattare un seggio in più alla luce dei risultati deludenti registrati dalla coalizione a Bari e Lecce.

Il responso nelle prossime ore, ci sarebbero tre-quattro seggi tuttora in bilico. Outsider dietro l’angolo? I consiglieri eletti saranno 50 (massimo 29 per la maggioranza se la somma delle liste che superano il 4% compone quantomeno il 40%). Per ottenere un seggio, una lista di coalzione deve superare il 4%.

Segui lo spoglio delle schede in Puglia… https://elezioni.interno.gov.it/regionali/scrutini/20200920/scrutiniRI1600000