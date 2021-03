Ema, AstraZeneca ok. Draghi: somministrazione riprende domani

Draghi: domani in Italia ripartirà somministrazione vaccino AstraZeneca. “Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’Ema sul vaccino di AstraZeneca. La somministrazione del vaccino Astrazeneca riprenderà già da domani. La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile” ha detto il premier Mario Draghi, lo ha annunciato poco fa il Tg5.

La decisione dopo il via libera dell’Agenzia europea del farmaco al vaccino AstraZeneca. “Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi” e la somministrazione dei sieri” ha affermato in conferenza stampa la direttrice di Ema Emer Cooke, come riporta l’Ansa. Sarà comunque aggiornato il bugiardino… (leggi qui notizia intera Ansa Europa).





(foto Asl Taranto)