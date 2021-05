Erasmus+, studiare in Europa per completarsi: Formare Puglia lancia il programma sino al 2027

Già a luglio prossimo sarà possibile raggiungere Malta o la Francia dove ragazze e ragazzi aderenti svolgeranno tirocini formativi all’interno di strutture che operano nel settore del turismo e della ristorazione. Poi, tra settembre e novembre prossimi, nuovi tirocini… alla volta Malta, Spagna ed Irlanda. Tutto questo sino al 2027.

Sì perchè l’ente di formazione nato a Taranto beneficerà del progetto Erasmus+ per sette anni. Stamattina, nel corso di una conferenza stampa, l’aps Formare Puglia ha reso noti i dettagli del progetto Erasmus+ “Strategic Thinking and Acting”.





Il senso è questo: giovani pugliesi diplomati che possono fare esperienza all’estero, per qualche mese, e magari rientrare dopo aver assaporato il gusto della “differenza”. Si tratta di migliorarsi studiando… e vivendo società che hanno ritmi e scansioni differenti. Paragoni sul campo, scambio di prassi e culture giorno per giorno.

Il presidente dell’ente, Angelo Lorusso, coadiuvato dal referente Erasmus dell’ente Formamentis, Fabio Carbonara, e dalla tutor di progetto Elena Turker, hanno presentato programma e finalità ai giornalisti presenti nella sede di via Calabria. “Entriamo in Europa – ha sottolineato Lorusso – per favorire il percorso di sostegno e l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani pugliesi, un percorso che da tempo l’ente formativo porta avanti con i suoi numerosi progetti. Il progetto Erasmus+ di Formare Puglia – ha proseguito – si è posizionato all’11esimo posto sui 73 approvati dall’Inapp, ente gestore di Erasmus, ed è l’unico progetto sui 5 approvati in Puglia che sarà gestito da un ente di formazione: gli altri 4, saranno gestiti infatti da istituti scolastici superiori”. Tanti i partner schiarati in campo con Formare Puglia per centrare questo obiettivo: Vinilia Wine Resort, Bluserena SPA, Camera di commercio di Taranto, Istituto Cabrini di Taranto, Istituto Mediterraneo di Pulsano, Istituto D. Alighieri di Cerignola, Istituto M. Perrone di Castellaneta, Liceo Aristosseno di Taranto, Istituto E. Mattei di Vieste, Istituto dell’Aquila-Staffa di San Ferdinando di Puglia, Istituto Moro di Santa Margherita di Savoia, Istituto Moschetti di Taranto e il Liceo G. Cesare di Bari, enti, strutture scolastiche.

Alla conferenza stampa sono intervenuti, come detto, il referente di Formamentis, Fabio Carbonara, la tutor Elena Turker, quindi il preside del liceo Aristosseno di Taranto, Salvatore Marzo, il prof delegato della preside dell’istituto Salvemini di Fasano, Maria Convertino, la prof delegata della preside dell’istituto Perrone di Castellaneta Vita Surico (in collegamento video).