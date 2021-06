Europei 2021, il palinsesto tv: giorni e orari delle partite

Con un anno di ritardo, causa covid, ecco gli Europei di calcio, i primi della storia che non avranno una sede fissa. Dall’11 giugno all’11 luglio si svolgerà dunque la 60esima edizione con inaugurazione a Roma e finale a Londra (in foto la home page del sito Uefa).

Le 51 le partite saranno trasmesse in diretta TV e streaming. Per l’Italia, Sky assicura ai suoi abbonati a visione di tutte le partite. La Rai trasmetterà in chiaro una selezione delle 27 gare più importanti, tra cui ovviamente quelle degli Azzurri. Le partite andranno in onda alle ore 15, 18 e 21 per la fase a gironi. Per gli ottavi e i quarti di finale le gare saranno trasmesse alle 18 e alle 21.





Calendario (la programmazione Rai è soggetta a modifiche a seconda dell’avanzamento dell’Italia…)

Venerdì 11 giugno

21:00 – Turchia-Italia: Rai 1 e Sky

Sabato 12 giugno

15:00 – Galles-Svizzera: Rai 1 e Sky

18:00 – Danimarca-Finlandia: Sky

21:00 – Belgio-Russia: Rai 1 e Sky

Domenica 13 giugno

15:00 – Inghilterra-Croazia: Rai 1 e Sky

18:00 – Austria-Macedonia: Sky

21:00 – Olanda-Ucraina: Rai 1 e Sky

Lunedì 14 giugno

15:00 – Scozia-Repubblica Ceca: Sky

18:00 – Polonia-Slovacchia: Sky

21:00 – Spagna-Svezia: Rai 1 e Sky

Martedì 15 giugno

18:00 – Ungheria-Portogallo: Sky

21:00 – Francia-Germania: Rai 1 e Sky

Mercoledì 16 giugno

15:00 – Finlandia-Russia: Sky

18:00 – Turchia-Galles: Sky

21:00 – Italia-Svizzera: Rai 1 e Sky

Giovedì 17 giugno

15:00 – Ucraina-Macedonia: Sky

18:00 – Danimarca-Belgio: Sky

21:00 – Olanda-Austria: Rai 1 e Sky

Venerdì 18 giugno

15:00 – Svezia-Slovacchia: Sky

18:00 – Croazia-Repubblica Ceca: Sky

21:00 – Inghilterra-Scozia: Rai 1 e Sky

Sabato 19 giugno

15:00 – Ungheria-Francia: Sky

18:00 – Portogallo-Germania: Rai 1 e Sky

21:00 – Spagna-Polonia: Rai 1 e Sky

Domenica 20 giugno

18:00 – Svizzera-Turchia: Sky

18:00 – Italia-Galles: Rai 1 e Sky

Lunedì 21 giugno

18:00 – Ucraina-Austria: Sky

18:00 – Macedonia-Olanda: Sky

21:00 – Russia-Danimarca: Sky

21:00 – Finlandia-Belgio: Rai 1 e Sky

Martedì 22 giugno

18:00 – Croazia-Scozia: Sky

21:00 – Repubblica Ceca-Inghilterra: Rai 1* e Sky

Mercoledì 23 giugno

18:00 – Svezia-Polonia: Sky

18:00 – Slovacchia-Spagna: Sky

21:00 – Portogallo-Francia: Rai 1* e Sky

21:00 – Germania-Ungheria: Sky

Sabato 26 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Domenica 27 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Lunedì 28 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Martedì 29 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Venerdì 2 luglio

18:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

21:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

Sabato 3 luglio

18:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

21:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

Martedì 6 luglio

21:00 – Semifinale: Rai 1 e Sky

Mercoledì 7 luglio

21:00 – Semifinale: Rai 1 e Sky

Domenica 11 luglio

21:00 – Finale: Rai 1 e Sky