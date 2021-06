Europei calcio, le squadre qualificate agli ottavi e le aspiranti: facciamo il punto

Gli ottavi di finali degli Europei di calcio itineranti – per i quali è addirittura in discussione in queste ore la sede degli ultimi tre atti (semifinali e finali) a causa della variante covid che sta colpendo l’Inghilterra – cominceranno sabato prossimo 26 giugno.

Sono undici squadre che hanno già passato il primo turno, restano da stabilire le ultime cinque per completare il tabellone degli incroci tuttora aperto a varie possibilità (foto – fermo immagine Uefa tv, uefa.com).





Si sono già qualificate: primo posto nel girone: Italia, Belgio, Olanda. Secondo posto nel girone: Galles, Danimarca, Austria. Migliori terze: Svizzera. Posizione finale nel girone da confermare: Repubblica Ceca, Inghilterra, Svezia, Francia. Facciamo il punto girone per girone (fonte Uefa.com).

Gruppo A

Classifica finale: Italia (9 punti, qualificata), Galles (4, qualificata), Svizzera (4), Turchia (0) La Svizzera è una delle migliori terze e va agli ottavi di finale.

Gruppo B

Classifica finale: Belgio (9, qualificata), Danimarca (3, qualificata), Finlandia (3), Russia (3) La Finlandia deve attendere per sapere se sarà la tre migliori terze.



Gruppo C

Classifica finale: Olanda (9, qualificata), Austria (6, qualificata), Ucraina (3), Macedonia del Nord (0) L’Ucraina deve attendere per sapere se sarà tra le migliori terze.

Gruppo D

Martedì: Croazia (1) – Scozia (1), Repubblica Ceca (4) – Inghilterra (4). La Repubblica Ceca è qualificata e arriverà prima se non perde contro l’Inghilterra. Sarà seconda in caso di sconfitta e contemporanea vittoria della Scozia contro la Croazia. I cechi finiranno terzi in caso di sconfitta e vittoria della Croazia (con differenza reti). L’Inghilterra è qualificata e arriverà prima se batte la Rep. Ceca. Sarà invece terza se perde e la Scozia vince (con differenza reti) La Croazia si qualifica con una vittoria e sarebbe prima solo per differenza reti. La Scozia si qualifica se vince (ma con differenza reti da calcolare).

Gruppo E

Mercoledì: Slovacchia (3) – Spagna (2), Svezia (4) – Polonia (1) La Svezia è qualificata e arriverà prima se batte la Polonia. Se la Svezia perde e l’altra partita termina in parità, Svezia, Slovacchia e Polonia si contenderanno primo, secondo e terzo posto (scontri diretti). Se la Svezia perde sarà terza. La Slovacchia deve almeno pareggiare. Sarà prima se vince e la Svezia no. La Spagna si qualifica se batte la Slovacchia. In caso di pareggio sarà terza, ammesso che la polonia non vinca.

Gruppo F

Mercoledì: Portogallo (3) – Francia (4), Germania (3) – Ungheria (1) La Francia è qualificata, arriverà prima con una vittoria, oppure se pareggia e la Germania non batte l’Ungheria. Se la Francia perde e l’Ungheria vince, secondo posto deciso da differenza reti. La Germania si qualifica se non perde. Arriverà prima se vince e la Francia no. La Germania finirà terza se pareggia e la Francia perde, oppure se perde e perde anche il Portogallo. Il Portogallo si qualifica se evita la sconfitta. L’Ungheria si qualifica se vince.

Ottavi di finale

Sabato 26 giugno

Galles – Danimarca (18:00, Amsterdam)

Italia – Austria (21:00, Londra)

Domenica 27 giugno

Olanda – 3D/E/F (18:00, Budapest)

Belgio – 3A/D/E/F (21:00, Siviglia)

Lunedì 28 giugno

2D – 2E (18:00, Copenhagen)

1F – 3A/B/C (21:00, Bucarest)

Martedì 29 giugno

1D – 2F (18:00, Londra)

1E – 3A/B/C/D (21:00, Glasgow)