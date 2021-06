Europei, stasera il classico Germania-Inghilterra: quasi fatto il tabellone dei quarti

Germania-Inghilterra è uno degli imperdibili classici del calcio mondiale. Stasera, ore 18 a Londra (praticamente i britannici non hanno viaggiato per nulla durante tutta la kermesse, senza contare che la final four è programmata proprio a Wembley) si deciderà la settima qualificata ai quarti. Alle 21 sarà la volta di Svezia e Ucraina che completeranno il tabellone.

Le sfide degli ottavi

26/06: Galles – Danimarca 0-4 (Amsterdam)

26/06: Italia – Austria 2-1 (dts) (Londra)

27/06: Olanda – Repubblica Ceca 0-2 (Budapest)

27/06: Belgio – Portogallo 1-0 (Siviglia)

28/06: Croazia – Spagna 3-5 (dts) (Copenhagen)

28/06: Francia – Svizzera 3-3/Svizzera vince 5-4 ai rigori (Bucarest)

29/06: Inghilterra – Germania (Londra)

29/06: Svezia – Ucraina (Glasgow)





Quarti di finale

02/07: Svizzera – Spagna (San Pietroburgo)

02/07: Belgio – Italia (Monca di B.)

03/07: Repubblica Ceca – Danimarca (Baku)

03/07: Svezia/Ucraina – Inghilterra/Germania (Roma)