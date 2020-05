Ex Ilva, lo Stato pronto ad entrare nella compagine societaria

“Lo Stato è disponibile a coinvestire e quindi a intervenire direttamente” nella compagine societaria “per avere una Ilva forte, che produca tanto che sia leader mondiale di mercato, che faccia investimenti significativi con intervento Stato diretto e indiretto”. Questa la dichiarazione del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri riportata dall’agenzia Ansa.

Questa mattina, in videoconferenza, vertice sulla vertenza Arcelor Mittal. Per il governo erano presenti i ministri Stefano Patuanelli, Nunzia Catalfo e Roberto Gualtieri. Secondo fonti sindacali l’Ad di Arcelor Mittal, Lucia Morselli avrebbe confermato la volontà di andare avanti e avrebbe chiesto dieci giorni per presentare un piano industriale. A parole il gruppo franco indiano è intenzionato a mantenere l’integrità dello stabilimento di Taranto e la sua centralità a livello europeo.





Dichiarazioni che stridono con la realtà che vede a Taranto praticamente fermi i reparti dell’area a freddo, la produzione ai minimi e un elevato numero di lavoratori in cigo per covid. Uno strumento del quale l’azienda starebbe abusando, secondo Fim, Fiom, Uilm che per oggi hanno indetto uno sciopero generale di quattro ore.

Ancora il ministro Gualtieri, secondo l’Ansa, avrebbe definito ragionevole la proroga di dici giorni chiesta dall’ad Morselli, ribadendo che la linea del Governo è di “rilanciare Taranto”.

I sindacati restano critici. Marco Bentivogli, segretario generale della Fim Cisl parla di “atteggiamento schizofrenico dell’azienda che inizialmente ci chiedeva la Cassa integrazione; nel periodo di emergenza sanitaria la osteggiava per poi richiederla alla fine dell’emergenza. Siamo consapevoli di un calo globale della domanda di acciaio ma non si possono concentrare gli sforzi su un piano industriale che, a detta dell’azienda, sarà presentato tra 10 giorni”.

Secondo Bentivogli “vanno riprese con vigore le opere di ambientalizzazione, messa a norma degli impianti e rilanciare i reparti produttivi. Questo darebbe garanzie ambientali ed occupazionali ai dipendenti diretti, a quelli dell’appalto e a coloro che sono attualmente in Ilva in AS. A oggi la sensazione è che non ci sia solidità nel gruppo né voglia di portare a termine gli impegni presi. L’inserimento in Golden Power è un segnale positivo se da parte del soggetto privato c‘è la volontà di tener fede agli impegni. Nel frattempo, dal Management vanno via tutte le risorse che gestivano il gruppo”.