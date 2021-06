Ex Ilva Taranto, il Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar di Lecce

LaRinghiera ha compiuto una scelta editoriale verso un’informazione di tipo magazine con un profilo culturale, di eventi, spettacoli, sport, costume, turismo. Non seguiamo più la cronaca tradizionale. Uniche eccezioni le info di servizio, il covid e notizie di interesse generale come quella che segue e che riguarda lo stabilimento ex Ilva di Taranto.

“Il Consiglio di Stato, all’esito dell’udienza del 13 maggio 2021, ha pubblicato in data odierna la decisione che ha disposto l’annullamento della sentenza del TAR di Lecce n.249/2021″.





Ne dà notizia una nota stampa di Acciaierie d’Italia. “Vengono dunque a decadere – si legge ancora – le ipotesi di spegnimento dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia e di fermata degli impianti connessi, la cui attività produttiva proseguirà con regolarità”.