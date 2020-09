“Exit”, così Giustizia per Taranto racconta la via d’uscita dalla siderurgia

“Exit – la via d’uscita” è il progetto documentaristico di Giustizia per Taranto che mira ad illustrare la riconversione economica operata nell’area industriale del bacino della Ruhr, in Germania. Una situazione per moltissimi aspetti simile a quella tarantina, votata per anni all’acciaio, per via dei giacimenti di carbone presenti lungo le rive del fiume Emscher.

“Negli anni che vanno dal 1990 al 2000 – spiega una nota stampa di Giustizia per Taranto – l’area è stata la protagonista del più grande progetto di riconversione d’Europa ed uno dei più imponenti al mondo. La Ruhr ha saputo chiudere con l’era dei combustibili fossili, dannosi per l’ambiente e le persone, e reinventarsi divenendo uno dei più fulgidi esempi di cambiamento economico, sociale, ecologico, urbanistico e culturale di un territorio. Il percorso della Rhur l’ha portata a diventare Capitale europea della cultura nel 2010”.





Condotto sul campo da Antonello Cafagna e Stefania Semitaio, “Exit” intende rendere evidente la possibilità di riconversione del nostro straordinario territorio, rappresentando ai decisori politici, di ogni livello, un esempio concreto di cambiamento percorribile. “Ma è anche un ulteriore motivo di riflessione e consapevolezza per la nostra comunità – continua la nota stampa – Taranto come la Ruhr, cambiare è possibile”. La presentazione è prevista per il prossimo 25 settembre, alle 19.30, al cinema arena Villa Peripato.

“Al dibattito sono state invitate le istituzioni nazionali e locali – continua Giustizia per Taranto – alle quali spetterebbe l’attuazione del programma di riconversione economica, occupazionale ed ambientale della città, nonché giornalisti e sindacati nazionali e locali, con l’auspicio di creare un fronte comune per la riconversione di Taranto. Il confronto sarà aperto e circolare ed esteso alle realtà del territorio che da anni si spendono contro l’inquinamento tarantino, nonché a tutto il pubblico presente”. Questo il programma della serata: 19.45 Introduzione al film, 20 Proiezione di “Exit – la via d’uscita” (durata 50’), 21 Dibattito “Taranto come la Ruhr per un futuro diverso”, condotto dal giornalista Mimmo Laghezza, con il regista Antonello Cafagna e la co-autrice Stefania Semitaio.

“Per la salvaguardia di tutte e tutti – fanno sapere gli organizzatori nella nota stampa – verranno rigidamente rispettare le regole anti-covid: a tal fine la capienza dell’arena sarà opportunamente ridotta e sarà pertanto obbligatorio prenotare il proprio posto a sedere al seguente link: https://forms.gle/TH1rLiNWpEXfshRp6, fino a esaurimento disponibilità. E’ possibile prenotare il proprio posto anche presso Ottica Occhinegro, in viale Virgilio 37 e da Bloodflower Tattoo studio, in via Messapia 21 a Taranto, in orario apertura negozi. Sarà inoltre necessario presentarsi all’evento muniti di mascherina”.