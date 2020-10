I farmacisti pugliesi: Al momento non abbiamo vaccini antinfluenzali

La Federfarma Puglia, associazione dei titolari di Farmacia, in seguito ad

alcuni articoli apparsi sui quotidiani regionali in merito alla possibilità di

reperire i vacci antinfluenzali nelle Farmacie della Regione, precisa che “per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/2021, non c’è possibilità per le Farmacie di approvvigionarsi di vaccini in quanto tutte le

dosi disponibili sono state acquistate dalla Regione”.

“Pertanto -spiega in una nota stampa il dott. Rossano Brescia ff del presidente di Federfarma Puglia – al momento, la somministrazione dei vaccini, sia per le categorie a rischio che per la popolazione attiva, avverrà esclusivamente attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale e delle strutture pubbliche. Considerando le grandi difficoltà organizzative che l’incremento dei contagi sta generando, le Farmacie Pugliesi ribadiscono la loro piena disponibilità ad affiancare il sistema sanitario Regionale nella dispensazione dei vaccini ai cittadini”.