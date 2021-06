Fenomelogia dei rapporti di coppia, Claudio Morici a Spazioporto Taranto

Ogni minuto in Italia si innamorano circa 457 persone. 5704 in un anno. Probabilmente più di 78 miliardi dai primi insediamenti nel neolitico. Che fare? Te lo dice Claudio Morici che mercoledì 30 giugno, alle ore 21.00 arriva a Spazioporto – Cineporto di Taranto (via Niceforo Foca, 28 – Porta Napoli).

Nel suo spettacolo “Fenomenologia dei rapporti di coppia considerati nel periodo storico degli ultimi 10 minuti in Italia” svelerà una volta per tutte i meccanismi amorosi della coppia con monologhi vecchi e nuovi, conversazioni in chat, corteggiamenti suicidi e saggi brevi.





Scrittore, performer e copywriter, ha pubblicato 5 romanzi tra cui La terra vista dalla Luna (Bompiani, 2009), L’uomo d’argento (E/O, 2012). I suoi spettacoli teatrali girano nei circuiti off di tutta Italia. A Roma, sono stati in stagione al Teatro Vascello, Teatro Quarticciolo, Carrozzerie Not, Angelo Mai, Auditorium. 46 tentativi di lettera a mio figlio è finalista In-Box 2019.

L’ultimo spettacolo Il Grande Carrello (tratto dal libro-inchiesta di Fabio Ciconte e Stefano Liberti) ha debuttato al Festival diInternazionale a Ferrara nel 2019. Pochi giorni prima del lockdown ha partecipato alla finale di Italia’s Got Talent, con un pezzo comico in cui recensiva l’elenco telefonico di Roma del 2012.

Da copywriter ha lavorato con varie agenzie e firmato cartoon per Save The Children, MSF, MIUR (www.gordo.it). Scrive reportage per Il Venerdì, Internazionale, minima&moralia. Dopo il successo dei suoi video pubblicati su YouTube e canali social, quest’anno è stato uno degli ospiti settimanali della trasmissione cult “Propaganda Live”, in onda su La7 ogni venerdì.

Lo spettacolo di Claudio Morici è inserito nella rassegna di Spazioporto denominata “APPRODI” nell’ambito del bando “Custodiamo la Cultura in Puglia 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali” sotto l’egida del Fondo per lo sviluppo e la Coesione, l’Unione Europea, la Regione Puglia, Assessorato Industria Turistica e Culturale e “PiiiL Cultura in Puglia”. I biglietti sono disponibili su Dice: https://link.dice.fm/EvCnE5wMbhb Per informazioni : 0992227218