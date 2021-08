Ferragosto al MArTA di Taranto

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto accoglie i visitatori con la sua offerta culturale, sia in presenza che sul web, dove gli intensive zoom sui reperti sono diffusi sui vari canali social. Anche nei giorni delle Feriae Augusti (riposo di Augusto) il MArTA non riposa.

Dotati di green pass, come richiesto dal DPCM del 23 luglio 2021, sarà infatti possibile visitare il Museo Archeologico Nazionale di Taranto che per il week end del 14 e 15 agosto offre percorsi guidati.





Alle ore 17.00 del 14 agosto e alle ore 11.00 del 15 agosto, visite guidate incluse nel costo del biglietto di ingresso al museo faranno scoprire i segreti delle sale espositive che ospitano i capolavori del MArTA: la sezione dedicata ai celebri Ori di Taranto, quella degli “Atleti e Guerrieri” con il famoso sarcofago contente i resti umani del famoso Atleta di Taranto, la sezione romana, e quella dedicata alla preistoria, solo per citarne alcune.

Un percorso guidato che regalerà alcune sorprese e che consentirà di entrare in contatto con oltre i ventimila anni di storia conservati in uno dei Musei Archeologici più importanti del mondo. Le visite guidate dovranno essere prenotate attraverso il servizio di e-ticketing www.shopmuseomarta.it e consentiranno anche l’accesso alla mostra (piano terreno) “Taras e Vatl. Protagonisti del Mediterraneo a confronto. Archeologia di Vetulonia a Taranto” e all’esposizione (secondo piano) di partiture musicali “So Strange … so music. La Musica si vede”.

“E’ un percorso espositivo adatto a tutti, accessibile ed inclusivo – specifica la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Eva Degl’Innocenti – destinato ad incantare anche coloro che visitano i Musei con il desiderio di vivere esperienze emozionanti, come quella di trovarsi, ad esempio, davanti al grande atleta della storia, o quella di provare la sorpresa dell’archeologo che scopre una tomba etrusca grazie alla ricostruzione in scala 1:1 della tomba a tumulo dell’antica dodecapoli etrusca di Vetulonia. Rifuggire dal caos e ritrovarsi più ricchi di cultura è un bel modo di onorare il Ferragosto”.