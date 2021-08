Festival del Cabaret, ospiti e concorrenti a Martina Franca per l’edizione 25

Coccarda d’argento per il Festival del Cabaret di Martina Franca. Raggiunge il traguardo delle 25 edizioni il Festival della risata organizzato dall’associazione “Sirio”.

Dal 27 al 29 agosto, nell’atrio dell’Ateneo Bruni, tornerà la tradizionale gara tra le nuove leve della comicità, accompagnate dagli ospiti che arricchiranno il programma. “Tagliamo l’ennesimo traguardo – ha evidenziato alla vigilia Giovanni Tagliente, patron del Festival – nella nostra speciale staffetta ad inseguire la meta del sorriso. Ricordo ancora i giorni in cui decidemmo di affrontare questa avventura. Eravamo spinti dalla passione e in tutta sincerità l’idea di arrivare alla 25esima edizione ci sembrava un sogno. Spero che la festa di questi tre giorni possa rappresentare un punto di arrivo per accumulare energia capace di portarci verso traguardi più lontani. Ritrovando nel passato e nella memoria la forza per costruire un meraviglioso futuro”.





PREMI AD ENRICO BERTOLINO E GENNARO NUNZIANTE. LIPARI, IMPASTATO, GEMELLI DI GUIDONIA, PINUCCIO, CINELLI E CICCHELLA TRA I BIG

Mauro Pulpito e Debora Villa saranno i confermatissimi conduttori del Festival, che da diversi anni sanno tirare le fila nell’eterogeneità linguistica degli artisti presenti. Il premio “Città di Martina Franca” andrà ad Enrico Bertolino (domenica 29 agosto), artista poliedrico la cui straordinaria e ricca carriera è partita proprio dalla partecipazione a diversi festival della comicità; con il premio “Sirio” (sabato 28 agosto) si renderà omaggio a Gennaro Nunziante, regista, sceneggiatore ma soprattutto autore ed ispiratore di tante maschere della comicità pugliese per Toti e Tata e per Checco Zalone. Nella serata inaugurale di venerdì 27 sarà per la prima volta a Martina Franca l’inviato di “Striscia” Roberto Lipari, arguto monologhista siciliano conosciuto al grande pubblico con il talent “Eccezziunale veramente” e “Colorado”; torneranno al festival, invece, i “Gemelli di Guidonia” i tre fratelli lanciati da Fiorello la cui presenza è stata annunciata nella prossima edizione di “Tale e quale show”; ancora, ci sarà il rasta giamaicano di Gianni Cinelli (presente anche sabato 28) con i suoi personaggi capaci di ironizzare su tutti gli stereotipi e i luoghi comuni della modernità; tornerà al festival Andrea Vasumi, altro artista per tanti anni nella scuderia di Zelig, con la sua ironia romagnola, bravo ad entrare nelle dinamiche relazionali di ogni giorno.

Per sabato 28 agosto, oltre ai già citati Nunziante e Cinelli, è atteso Gianluca Impastato, già a Martina Franca con i “Turbolenti”, artista poliedrico di cinema, teatro, reality (Grande Fratello Vip) che ci ha fatto tanto ridere, da solista, a “Colorado” con i suoi variopinti personaggi; tornerà sul palco del Festival, dopo aver vinto il premio “Sirio” nel 2017, Pinuccio, altro volto familiare al pubblico grazie a “Striscia” e alle sue telefonate diventate virali grazie ai social; infine ci sarà il gradito ritorno di Gianni Astone, pugliese doc, vincitore dell’edizione 2007 del Festival.

Nella serata finale di domenica 29, oltre ad Enrico Bertolino, arriverà Francesco Cicchella, cantante e imitatore (su tutte ricordiamo la sua imitazione di Micheal Bublè) che si è imposto al grande pubblico grazie a “Made in sud” e vincendo un’edizione di “Tale e quale show”; e tornerà il vincitore in carica del Festival, Max Angioni, reduce dallo strepitoso successo ottenuto nell’ultima edizione di “Italia’s got talent”, dove si è piazzato al secondo posto, dimostrando ancora una volta che la vittoria al concorso di Martina Franca può essere un importante trampolino di lancio.

I 12 concorrenti in gara, selezionati dalla direzione artistica: Daniele Condotta (Bari), Mariano Grillo (Napoli), Giovix (Potenza), Davide Di Meglio (Palermo), Marco Champier (Milano), Chibo (Milano), Claudia Nicosia (Roma), Francesca Falchi (Cagliari), Davide di Lorenzo (Napoli), Tracataiz (Milano), Luca Proietti Muzi (Roma), Leo de Hemingway (Terni).

Riconfermata, infine, l’Orchestra Mancina, che, con la sua energia, farà da colonna sonora al Festival.

VINCENZO ALBANO TORNA CON IL SUO “COMIC TUBE”. I DITELO VOI, GABRIELE CIRILLI E LA RIMBAMBAND CELEBRANO LA “SETTIMANA DEL CABARET”

Vincenzo Albano sarà ancora una volta presente, nelle tre serate, con la sua telecamerina e con il suo “Comic tube 2.0” per proporre, attraverso i canali social del Festival, interviste, aneddoti e curiosità, regalandoci incursioni nel dietro le quinte e sul palco. Per celebrare i 25 anni del Festival sono previste anche piccoli momenti di riflessione critica sul fenomeno della “comicità social”, coinvolgendo i diversi artisti, presenti al festival, che proprio attraverso i social network hanno ottenuto un importante spazio di espressione artistica.

Sempre per celebrare l’anniversario d’argento, dal 19 al 24 agosto tornerà la “Settimana del cabaret” con tre spettacoli singoli programmati nell’atrio dell’ateneo Bruni con tre big della risata: “I Ditelo Voi” (19 agosto), Gabriele Cirilli (22 agosto) e la “Rimbamband” (24 agosto).

PREVENDITE ATTIVE SUL CIRCUITO “VIVATICKET”. (o direttamente nella sede dell’associazione Sirio sita in viale Europa, 123 – Martina Franca): abbonamento tre serate € 55, singoli biglietti per le serate di venerdì e sabato € 20, singolo biglietto per la finale di domenica € 25, più i diritti di prevendita. Gli spettacoli singoli della “Settimana del Cabaret” sono acquistabili sempre attraverso il circuito “Vivaticket” ai seguenti prezzi: “I Ditelo voi” e “Rimbamband” € 20, Gabriele Cirilli € 25.

Maggiori informazioni sul sito www.festivaldelcabaret.com (la home page è in foto copertina di questo articolo)