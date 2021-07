Festival della Chitarra di Mottola, oggi e domani altri concerti. Ecco il programma

Grandi emozioni al Festival Internazionale della Chitarra- Città di Mottola. In questa 29esima edizione del Festival- che proseguirà sino al prossimo 11 luglio- previste anteprime ed esclusive nazionali e regionali, con ospiti da tutto il mondo e la presenza nel circuito EuroStrings. Ingressi su prenotazione su www.mottolafestival.com. Ecco gli eventi in programma oggi 4 luglio e domani.

Domenica 4 (ore 20:45, largo Chiesa) tocca al Trio Rospigliosi (Rieko Okuma al flauto, Lapo Vannucci alla chitarra, Luca Torrigiani al pianoforte). Le prime note saranno quella dell’ouverture dall’opera L’Italiana in Algeri (Andante, Allegro) e la celebre aria Una Voce poco fa da Il Barbiere di Siviglia. Alle 21:45 il Filippo Cosentino Trio (Filippo Cosentino chitarra classica e baritona elettrica, Giuseppe Di Filippo sassofono e Daniele Bertone batteria). Riconosciuto come uno dei principali interpreti europei della chitarra baritona, Cosentino è molto apprezzato anche in America e Asia con tournée in vari Paesi e festival internazionali e con numerosi riconoscimenti.





Lunedì 5 i concerti si spostano nella biblioteca del liceo Einstein. Alle 20:45 EQUInox Duo con Fabio Montomoli alla chitarra e Giovanni Lanzini al clarinetto. Un omaggio alla tradizione italiana. Da Puccini con esibizioni tratte da Bohème e Turandot a Paganini con Allegro Spiritoso, Adagio assai espressivo, Rondò, senza dimenticare la canzone napoletana che ha fatto la storia. Alle 21:45, direttamente dalla Repubblica Ceca, arriva a Mottola in esclusiva per l’Italia Pavel Steidl con la sua chitarra romantica, uno dei solisti più apprezzati della sua generazione. Sempre in giro per il mondo, è vincitore anche del Classical Guitart Award. Con lui un omaggio alla musica classica: Sor, Carulli, Legnani, Paganini.

La manifestazione, con la direzione artistica del Maestro Michele Libraro, è organizzata dall’Associazione Accademia della Chitarra ed è patrocinata da Unione Europea, Regione Puglia, Comune di Mottola, Lions Club Massafra-Mottola “Le Cripte” e Pro Loco.