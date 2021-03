Film, serie Tv, documentari, ecco i 25 progetti finanziati da Apulia Film Fund

La Fondazione Apulia Film Commission comunica che sono 25 ad oggi i progetti finanziati dall’Apulia Film Fund.

Il bando è finalizzato a sostenere le produzioni (film, serie TV, documentari, cortometraggi e progetti di animazione) di opere o serie di opere audiovisive da realizzare in tutto o in parte in Puglia.





La gestione, a partire da questa edizione, è affidata direttamente ad Apulia Film Commission in qualità di organismo intermedio.

Delle 32 domande di finanziamento finora valutate dalla Commissione Tecnica di Valutazione, sono stati ammessi al finanziamento 25 progetti.

Si tratta di 10 lungometraggi, 3 serie televisive, 5 documentari, 1 lungometraggio di animazione e 6 cortometraggi, per uno stanziamento complessivo di 4.979.455,19 euro.

I progetti finanziati, terminati, in lavorazione o in procinto di iniziare le riprese, toccano gran parte del territorio regionale.

Ecco il dettaglio dei dieci lungometraggi finanziati: “Questa notte parlami dell’Africa” (Draka Production Srl) di Carolina Boco e Luca La Vopa; “Pompei – Antica domina di via dell’abbondanza” (Bronx Film Srl) di Giuseppe M. Gaudino; “Amelia” (Oberon Productions Srl) di Salvatore Piscicelli; “I Profeti” (Cinemaundici Srl) di Alessio Cremonini; “Mangia!” (Bella Film Srl) di Anna Piscopo; “L’Uomo dal fiore in bocca” (One More Pictures Srl) di Gabriele Lavia; “7 Gironi MIA – Le ragazze non piangono” (Rain Dogs Srl) diAndrea Zuliani; “Mondocane” (Groenlandia Srl) di Alessandro Celli; “State of Consciousness” (Dinamo Film Srl) di Marcus Stokes; “Il grande male” (Mac Film Sas) di Mario Tani.

Tre sono le serie tv: “Le indagini di Lolita Lobosco” (BIBI Film Tv Srl) di Luca Miniero; “Il medico della mala” (Eliseo Multimedia Spa) di Cinzia TH Torrini; “The Nanny: Mission Italy” (Viola Film Srl) di Sascha Bigler.

Cinque sono i documentari: “C’era una volta in Puglia” (Tam Tam Soc. Coop.) di Nadir Mura; “Faragola – Aquam in domino” (H.G.V. Italia Srl) di Claudio D’Elia; “Stolen Moments” (LCN Srl) di Stefano Landini; “I giganti del mare” (Studio Kairos Srls) di Daniele Di Domenico; “Crimini d’arte” (Doclab Srl) di Stefano Sbrocchi.

Sei, invece, sono i cortometraggi di finzione finanziati: "Il mare che muove le cose" (Beagle Media Sas) di Lorenzo Marinelli; "Pier Paolo morto e risorto" (Kraken Srl) di Rocco Anelli; "Blue Whale" (Vengeance Srl) di Lorenzo Corvino; "Lea e il fenicottero" (Assedio Film SocCoop) di Antonio De Palo; "I santi" (Dugong Srl) di Giacomo Abbruzzese; "Hotel Tempus" (The Piranesi Experience Srl) di Lorenzo Corvino. Infine, è stato finanziato il lungometraggio di animazione dal titolo "Metamorphosis" (Glaim Srl) di Michele Fasano.