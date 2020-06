Fim, Fiom, Uilm: Nessuna trattativa con Arcelor Mittal. Domani sciopero di 24 ore

Sono ore cariche di tensione nello stabilimento Arcelor Mittal di Taranto. Domani è in programma la riunione convocata dal ministro dello Sviluppo economico e sempre domani Fim, Fiom, Uilm hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore in tutte le sedi del Gruppo. Questa mattina, a Taranto, si è riunito il Consiglio di fabbrica che ha elaborato un pacchetto di proposte e iniziative da mettere in campo nei prossimi giorni. Ecco il documento finale approvato da Fim, Fiom, Uilm.

“In questi mesi abbiamo assistito a continui annunci del governo in base all’accordo del 4 marzo 2020, tra la gestione commissariale e Arcelor Mittal, in cui il sindacato è stato completamente estromesso. Inoltre, il 5 giugno 2020 il governo, inspiegabilmente, ha dato la possibilità ad AMI di presentare un ulteriore piano industriale che rinvia al 2025 le innovazioni tecnologiche insieme al piano di risanamento ambientale. L’unica cosa certa contenuta all’interno del piano industriale sono gli esuberi del

personale di Ilva in AS, di AMI, e le pesantissime ricadute sul piano occupazionale nel bacino degli appalti.





Fim, Fiom, Uilm, ritengono inaccettabile l’atteggiamento del governo che continua a trattare con Arcelor Mittal, una controparte che ha dato dimostrazione di essere un soggetto inaffidabile e che non rispetta gli impegni sottoscritti continuando a rinviare gli investimenti sulle innovazioni tecnologiche e non garantendo la manutenzione degli

impianti. Il consiglio di fabbrica, dopo un’ampia discussione, ha deciso di costruire una piattaforma con cui caratterizzare le prossime iniziative di mobilitazione, a partire dallo sciopero di 24 ore del 9 giugno 2020 indetto per tutto il gruppo ex Ilva, compreso il mondo dell’appalto.

Riteniamo fondamentale illustrare ai lavoratori i punti programmatici per avere chiaro il percorso di mobilitazioni e l’obiettivo da perseguire per il futuro ambientale, occupazionale e produttivo del sito di Taranto.

Nessun licenziamento. L’accordo del 6 settembre 2018 prevede zero esuberi e la tutela dei lavoratori di ILVA in AS attraverso la clausola di salvaguardia occupazionale. Non intendiamo mettere in discussione quanto sottoscritto in sede ministeriale;

Integrazione salariale e rotazione equa con la ripartenza delle manutenzioni e degli impianti attualmente fermi;

Appalto. Ripresa delle attività previste dal piano ambientale e interventi

manutentivi necessari a ricollocare gli stessi lavoratori del mondo dell’appalto;

Innovazione tecnologica e completamento del piano ambientale non possono subire ulteriori slittamenti;

Introduzione della Valutazione di Impatto Sanitario Preventivo;

Provvedimento speciale per Taranto. Introduzione di misure specifiche per la tutela dei lavoratori con strumenti idonei affinché nessuno rimanga indietro;

Maggiore coinvolgimento delle istituzioni locali e delle parte sociali sul fronte degli investimenti previsti dal CIS, necessari a far ripartire un’economia diversificata e che dia nuove possibilità di lavoro in un territorio particolarmente provato dal punto di vista occupazionale.

Durante l’incontro, previsto per domani, in video conferenza ribadiremo la nostra netta contrarietà ad avviare una trattativa con un interlocutore che si è mostrato irrispettoso, oltre che inaffidabile, verso i Lavoratori e la Comunità in spregio agli accordi sottoscritti. Mercoledì 10 giugno alle ore 08:30, dopo gli esiti che emergeranno dall’incontro Ministeriale, sarà convocato il consiglio di fabbrica per assumere iniziative di mobilitazione affinché sia chiaro al governo che qualora non assumerà una posizione

chiara rispetto al futuro di migliaia di lavoratori il Sindacato non resterà a guardare.