Fotografia, una passione in mostra a Palazzo Ducale

Saranno esposte le opere di 120 fotografi. I generi spazieranno dal paesaggio alla ritrattistica, dal concettuale alla street photography, dal minimal all’architettura. Una parte dell’esposizione sarà riservata ai lavori fotografici realizzati con cellulare o fotocamera da alcuni autori che hanno voluto esprimere le loro emozioni in scatti ai tempi del Covid-19. Nel corso dell’esposizione, le opere saranno in vendita e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Giorgio Di Ponzio.

Il gruppo fotografico internazionale WPF – Welcome in Passione Foto, in collaborazione con la Fondazione Giorgio di Ponzio, presenta la rassegna fotografica Giorni nuovi 2010-2020 che si terrà dal 5 al 20 settembre 2020 nel Palazzo Ducale di Martina Franca (Taranto), Sala ex Museo delle Pianelle.





Domani, sabato 5 settembre – Sala degli uccelli

Ore 17

Apertura della mostra fotografica con la presentazione del gruppo fotografico Welcome in Passione Foto e della Fondazione Giorgio Di Ponzio. I visitatori saranno invitati ad un percorso guidato ad ingresso gratuito attraverso fotografie emozionali in bianco e nero e a colori.

Ore 18

Laboratorio esperienziale “Istantea-Mente: storie di emozioni e cambiamento” tenuto dalla psicologa dottoressa Claudia Cola.

“Il nostro corpo reagisce sempre alle nostre emozioni e a ciò che pensiamo in un determinato momento. Li registra secondo i propri canali e li esprime, a volta, senza che noi ne abbiamo piena consapevolezza. Che cosa succede quando ne diventiamo consapevoli? Cambia il modo in cui facciamo le nostre scelte? E come risuona questo dentro di noi? Come ci fa sentire?”

L’organizzazione richiede ad ogni partecipante di portare con sé qualche fotografia (anche in forma di fotocopia: foto individuali, selfie, foto in gruppo, etc) Alla fine dell’incontro, le fotografie saranno restituite. Occorre cellulare con funzione di fotocamera. Il laboratorio è ad ingresso gratuito su prenotazione per un numero massimo di 14 partecipanti.

Domenica 6 settembre – Sala degli uccelli

Ore 11

Laboratorio esperienziale “Istantea-Mente: storie di emozioni e cambiamento” tenuto dalla psicologa dottoressa Claudia Cola

Covid: prima, durante e dopo.

L’esperienza insegna, ma ciò che impariamo dipende solo da noi. Non possiamo fare nulla per controllare gli eventi che si presentano nella nostra vita, ma possiamo scegliere come usare le nostre risorse in modo funzionale. Possiamo scegliere quali nuove risorse apprendere e mettere in campo per stare bene.

– Vecchie e nuove abitudini

– Consapevolezze di vita quotidiana: che scelte faccio? Come le faccio?

– Tra solitudine, convivenza forzata e isolamento.

– Tra limiti e risorse; tra alibi e obblighi.

Il laboratorio è ad ingresso gratuito su prenotazione per un numero massimo di 14 partecipanti.

Ore 18 – Sala degli uccelli

Il prestigioso contributo dell’Assessore alla Cultura del Comune di Martina Franca, prof. Antonio Scialpi, aprirà ufficialmente l’evento. A seguire gli interventi del docente DiD FIAF Raimondo Musolino su “La storia della fotografia per immagini”, del professor Massimiliano Catucci, presidente del Circolo Fotografico Il Castello Galleria FIAF di Taranto, del professor Gianni Iovacchini, docente FIAF BFI, storico e ricercatore della fotografia, della dottoressa Claudia Cola, psicologa, e del critico d’arte, prof.ssa Iris Missaggia.

Ospite d’onore della serata d’inaugurazione, il fotoreporter Manoocher Deghati.Per il gruppo fotografico Welcome in Passione Fotointerverrà la fotografa Tiziana Ruggiero. Per la Fondazione Giorgio Di Ponzio interverrà Carla Luccarelli. Intrattenimento musicale a cura della violoncellista Maestra Alessandra Cacciotta. L’esposizione è stata organizzata per festeggiare i dieci anni di attività fotografica e solidale che Welcome in Passione Foto ha svolto, autofinanziandosi, attraverso la promozione delle opere fotografiche di autori contemporanei, noti a livello nazionale ed internazionale, e fotografi emergenti che si sono distinti per originalità e qualità delle loro opere e che hanno messo la loro arte al servizio della solidarietà.

Espongono i fotografi: Al&Rose, Paolo Anchini, Maria Antonazzo, Danilo Assanti, Raffaele Ballirano, Guido Basevi, Bepy Peppe, Jimmy Lu Bomir, Piero Bosco, Roberto Burchi, Cristina Caleandro Francesco Campanile, Franco Cappellari, Angela Carro, Giovanni Cassarà, Aurelio Castellaneta, Tonino Catania, Massimiliano Catucci, Anna Celani, Sonia Ciafardini, Paolo Cirmia, Enzo Coppola, Arianna Crivelli, Paolo Croci, Giancarlo Crocicchia, Michele Cuciniello, Emanuele Davi, Marina De Angelis, Alfredo De Lucreziis, Salvatore De Rosa, Emanuele Del Bufalo, Antonella Del Duca, Daniele Deriu, Saro Di Bartolo, Andrea Di Bello, Michele Di Cesare, Domenico Di Stefano, Luca Di Noi, Marco Diulgheroff, Nilo Domanico, Liam Dotz, Luana Ermili, Enrico Facchetti, Francesco Falcone, Nicola Ferrara, Vincenzo Ferrari, Lucio Ferri, Irene Fittipaldi, Elena Fornaro, Juha Forsberg, Emanuele Franco, Joao Freire, Roberto Galante, Franco Gardiman, Francesco Gelati, Piero Giacoia, Marina Giannotti, Giovanni Iovacchini, Jerko Koceic, Stefano Landi, Loredana Locci, Pierluca Lubello, Luciana Luccarelli, Franco Maffei, Antonio Manno, Mariateresa Marrese, Maria Grazia Marrulli, Cristina Masoni, Marco Mencaglia, Ambra Menichini, Ivano Mercanzin, Monica Mietitore, Paola Mischiatti, Maura Monagheddu, Susana Muñoz, Gloria Musa, Sempliciana Novello, Elio Olivi, Beatrice Orsini, Roberto Paglianti, Angelo Palmisano, Sergio Pandolfini, Tiziana Parabita, Elena Pardini, Maria Cristina Pasotti, Daniela Pasquetti, Stéphane Pellenec, Salvatore Piccione, Giancarlo Priore, Francesco Rapesta, Cesare Ricchiuti, Stefano Ronchi, Douglas Ross, Silvano Ruffini, Cristina Federica Ruggiero, Tiziana Ruggiero, Maurizio Rugiero, Davide Russo, Elena Salvai, Renato Santicchia, Salvatore Savoca, Alessandro Scerbo, Gianni Scevola, Maria Rosaria Schiavone, Cosimo Stasi, Angie Stergio, Thanakorn Thai Celan, Massimo Tolardo, Marina Tomasi, Gregorio Tommaseo, Giancarlo Torresani, Luciana Trappolino, Enzo Truppo, Laura Tuveri, Erminio Vanzan, Tino Veneziano, Marina Visvi, Saverio Zarrelli, Giorgio Zedda.

Ingresso libero nel rispetto delle norme anti-COVID19. Orari di apertura della mostra fotografica 10-12 e 17-20. info 3403980704 – 3343582113 – 3806588668.