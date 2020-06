Frecciarossa Taranto-Milano, attivo dal 14 giugno

“Il treno Freccia Rossa 9514 e 9547 Taranto-Milano via Potenza, sarà riattivato a partire dal prossimo 14 giugno”. Lo scrive, in una nota stampa Ludovico Vico, già parlamentare ionico del Pd. Era stato lo stesso esponente politico a segnalare le carenze di collegamenti ferroviari da e per il capoluogo ionico.

Nella nota inviata alla stampa Vico evidenzia, comunque, che “per quanto riguarda le altre questioni poste a Trenitalia riguardanti la Freccia Argento e gli Intercity da e per Taranto, restano un contenzioso aperto da risolvere nel più breve tempo possibile”.