Gaia e The Kolors, a Taranto, in Villa Peripato

Un concerto unico in Italia arriva a Taranto il 26 agosto.

Nella stessa sera nel Teatro della Villa Peripato si incroceranno due grandi tour: “Finalmente 2021” di Gaia e il “Cabriolet Panorama Tour 2021” dei The Kolors. L’evento ientra nell’Orfeo Summer Festival, è organizzato dal Teatro Orfeo con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Taranto per il cartellone estivo e il sostegno di Programma Sviluppo.

Il “Finalmente in tour” di Gaia porterà la sua musica che mescola italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane. Un crocevia tra mondi latini e mediterranei che rappresenta una delle proposte più fresche nel panorama italiano. Gaia, dopo essere stata proclamata vincitrice di “Amici 19”, sta costruendo il suo percorso con diversi successi, tra cui Chega (doppio disco di Platino), il brano tra i più ascoltati dell’estate 2020 seguito dall’uscita di “Coco Chanel” (disco d’Oro), il secondo singolo estratto dal suo album di inediti Nuova genesi certificato disco d’Oro, entrato in vetta nella classifica di vendita e che ha superato i 180 milioni di streams audio/video. Con Cuore amaro, brano con cui ha debuttato sul palco del 71° Festival di Sanremo. Il 14 maggio è uscito Boca, il primo singolo internazionale di Gaia feat. Sean Paul, prodotto dai Childsplay, produttori di J Balvin e vincitori di Latin Grammy, in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Online ora anche il videoclip del singolo, diretto da Francesco Calabrese e prodotto da Think Cattleya.





Anche i The Kolors tornano ad esibirsi dal vivo, la band multiplatino è tornata col nuovo singolo Electro Funk “Cabriolet Panorama” ed è pronta a portare sul palco i più grandi successi.

Appassionati di rock e musica elettronica, i The Kolors (Stash Fiordispino alla voce e chitarra, il cugino Alex Fiordispino alla batteria e Daniele Mona ai synth) iniziano a collaborare a Milano nel 2009.

Nel 2018 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con il loro primo inedito in italiano, ‘Frida (mai, mai, mai)”, brano che ha totalizzato più di 14 milioni di visualizzazioni su youtube e ha avuto un ottimo riscontro radiofonico.

Ma è nel live che la band dà il meglio di sé e il resto dell’anno si esibiscono in giro per l’Italia presentando dal vivo il nuovo singolo “Come le onde” che li vede duettare con J-Ax. Nel 2019 esce il singolo “Pensare male”, in coppia con Elodie, che diventa in breve tempo un successo sia radiofonico. Il 2019 si chiude con un altro inedito, in coppia con Guè Pequeno, dal titolo “Los Angeles”. Nel 2020 esce “Non è vero”, altro successo sia radio che digitale con oltre 5 milioni di views a cui segue nel gennaio 2021 “Mal di Gola”.

Apertura alle ore 20 e l’inizio dello spettacolo alle 21.

Biglietti disponibili su www.teatrorfeo.it o al botteghino del Teatro Orfeo, aperto tutti i giorni dalle ore 17.

Ingresso: 1° settore: € 30,00 + € 4,00 diritti di prevendita.

2° settore: € 25,00 + € 3,00 diritti di prevendita.