Gas radon, bonificate le scuole a Tamburi. Riparte il piano strade a Taranto

Serie di sopralluoghi, da parte dei tecnici della direzione Lavori Pubblici del Comune di Taranto, per i lavori di bonifica nelle scuole “Vico”, “Deledda” e “De Carolis” al quartiere Tamburi, interessate dalla presenza di gas Radon, come rilevato da Arpa Puglia. “Le verifiche effettuate – spiega Palazzo di città – hanno dato esito positivo e il collaudo delle attrezzature ha confermato il loro perfetto funzionamento”.

“Nei prossimi giorni, come previsto dalla normativa – fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro – la direzione provvederà a comunicare ad Arpa Puglia la fine dei lavori e il rispetto del progetto approvato e concordato, per le eventuali verifiche e le misurazioni di propria competenza”.





Sempre in tema di lavori pubblici sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti danneggiati in piazza Sicilia. Dopo il blocco forzato imposto dal covid-19, inoltre, riparte il piano di rifacimento di strade e marciapiedi. “A Paolo VI – dice ancora l’assessore Occhinegro – abbiamo terminato via Togliatti con la segnaletica verticale e orizzontale. A breve inizieremo in via Toscana per il rifacimento integrale dei marciapiedi e completeremo via Veneto. Ricominceremo anche a Talsano, in tutte le vie del centro storico”.