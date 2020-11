Gazzetta del Mezzogiorno in affitto alla Ledi srl (Gruppo Ladisa)

La Ledi Srl del gruppo Ladisa di Bari si è aggiudicata il bando per l’affitto della società editrice de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, fino al 31 luglio 2021. La Edisud è stata dichiarata fallita a giugno scorso ed è in esercizio provvisorio fino a domani.

Secondo il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano si tratta di una “bella notizia che tutti aspettavamo. Con l’aggiudicazione da parte del Tribunale al gruppo “Ledi” della gestione della società editrice, la Gazzetta del Mezzogiorno continuerà ad essere pubblicata e resterà un patrimonio della nostra comunità”.





“Sarebbe stato insopportabile – ha aggiunto Emiliano – non trovare più la Gazzetta del Mezzogiorno in edicola, i territori della Puglia e della Basilicata avrebbero rischiato di perdere un presidio di informazione e libertà ancor più prezioso durante i tempi che stiamo attraversando. Questa storia, lunga più di 130 anni, continua. Il mio pensiero va al personale della Gazzetta, ai giornalisti, ai poligrafici, e a tutti coloro si sono battuti sino a questo momento portando alto il nome del giornale, perché si ritrovi una stabilità duratura in una azienda che produce beni fondamentali e costituzionalmente protetti: le notizie”.

