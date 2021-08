Gegè Telesforo in concerto a Manduria

In arrivo a Manduria Gegè Telesforo 4tet. Mercoledì 18 agosto nell’ambito del programma di Manduria

Estate 2021 il musicista si esibirà con la sua band (special guest Dario Deidda) nella centrale piazza Garibaldi a partire dalle 21.30, in un concerto ad accesso gratuito, nel rispetto delle normative anti Covid, infoline: 368.7305100.

“Solo da questo connubio tra GeGé e Dario Deidda (bass) – spiega una nota stampa – fatto di amicizia e stima, prima che di tecnica e condivisione di stile artistico, poteva nascere un live così felice, allegro e allo stesso tempo complesso e ricercato. Un concerto speciale, elegante, carico di passione e di valori umani ed artistici, che unisce il

repertorio e l’esperienza di GeGè e Dario all’energia di Domenico Sanna (piano&keys) e Michele Santoleri

(drums).





GeGè è musicista e vocalist: “Songbook” , libro di spartiti e compilation on line, é la raccolta dei suoi numerosi successi. E’uscito il 27 marzo 2020 il suo nuovo lavoro “Il Mondo in Testa”. Ma è anche ricercatore e divulgatore musicale: con il programma “Soundcheck” per Radio24 dove presenta novità ed artisti di tutto il mondo, anche scoperti con un lavoro di ricerca ed approfondimento di grande spessore e qualità.

Infine è comunicatore tv: il suo programma “VariazioniSuTema” per Rai5, parla dei musicisti, della loro vita, della loro musica. Il racconto dell’arte e del mestiere della musica, con quella chiave ironica, comune denominatore di tutte le attività di GeGé”. Il programma completo di Manduria Estate è disponibile sulla pagina Facebook “Manduria Cultura ed Eventi” oppure sul sito www.popularia.it