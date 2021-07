Gianna Nannini, il 22 luglio alle Cave di Fantiano a Grottaglie

Gianna Nannini: la rocker che ha conquistato i palchi di tutta Europa arriva a Grottaglie con il suo concerto “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza”. Tutto pronto per giovedì 22 luglio alle Cave di Fantiano, in un’incredibile esperienza immersiva tra spettacolo e natura, ci sarà un’inedita versione pianoforte e voce, il regalo più bello per i fan della cantautrice.

Dolcezza ed energia insieme, il nome del tour prende spunto proprio dal titolo del suo ultimo album “La Differenza”, per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte. Nata il 14 giugno 1956 a Siena, Gianna Nannini è una delle figure del rock italiano al femminile più famose al mondo. Lascia la Toscana per trasferirsi a Milano, dove studia chitarra e firma il suo primo contratto discografico: a soli 20 anni ha già pubblicato il suo album di debutto. Con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto è considerata il volto femminile del rock per eccellenza! Nel 2019 ha vinto il Premio Tenco.





I posti sono a sedere divisi per tre settori, la capienza massima della struttura è di mille spettatori, come da normative vigenti. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza (distanziamento e misurazione della temperatura). Non occorrerà essere muniti di Green Pass per accedere al concerto.

Apertura delle porte alle ore 20.30. Costo dei biglietti a partire da 35 euro + prevendita. I biglietti si possono acquistare online ai link: www.ticketsms.it – www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati TicketOne.