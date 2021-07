Ginosa e Marina di Ginosa, la rassegna estiva 2021

CULTURA E PAESAGGIO’’: è il titolo del calendario degli eventi culturali, turistici e sportivi dell’estate 2021 in programma a Ginosa e Marina di Ginosa. Un cartellone ricchissimo di iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ginosa, Associazioni Culturali e Sportive, Teatro Pubblico Pugliese, Magna Grecia Awards e Festival Carsica.

Il titolo della rassegna di eventi non poteva essere differente, perchè è proprio grazie alla commistione tra CULTURA e PAESAGGIO che essa trova forma.





Escursioni, musica dal vivo, spettacoli teatrali, eventi sportivi, rassegne letterarie e cinematografiche: questo e molto altro ancora rientra nel cartellone dell’estate 2021 che mira a coinvolgere tutte le fasce d’età.

Non potevano mancare le iniziative delle associazioni culturali e sportive locali, comprese quelle che hanno partecipato al bando per la realizzazione di eventi che puntassero alla valorizzazione del paesaggio, da quello rupestre e boschivo della bassa murgia, alle pinete dell’arco ionico, sino al paesaggio dunale e marino. L’intento è quello di esaltare al massimo le bellezze paesaggistiche attraverso eventi culturali e sportivi.

Tra le novità, il “Ginosa e Marina Sand Festival’’, in programma dall’11 luglio sino al 22 agosto presso il camping di Marina di Ginosa. Un team di artisti internazionali riprodurranno dei monumenti locali e scene di vita reale con la sabbia, creando grandi sculture, uniche nel loro genere.

Si conferma e consolida, inoltre, la partnership con Teatro Pubblico Pugliese e Magna Grecia Awards. A cura di Teatro Pubblico Pugliese vi è una ricca rassegna teatrale con nomi del calibro di Peppe Barra e Michele Placido. Magna Grecia Awards, invece, propone una rassegna letteraria che vedrà importanti autori presentare i propri libri sia a Ginosa che a Marina di Ginosa.

Dopo il successo dello scorso anno, torna anche quest’estate “Film on the Beach’’, il cinema in spiaggia sotto le stelle presso i lidi di Marina di Ginosa da luglio a settembre.

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, Marina di Ginosa torna ad ospitare “Carsica’’ il Festival dei suoni tra le rocce del Parco delle Gravine. Ospite d’eccezione, la cantante ligure Annalisa, che si esibirà in Piazza Eventi a Marina di Ginosa.